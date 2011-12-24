38 مددجوی تحت پوشش کمیته امداد کرمانشاه به عتبات عالیات مشرف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل بوجار گفت: در سالجاری 38 نفر از مادران ایتام تحت حمایت و سرپرست خانوار این استان با مشارکت خیرین و نیکوکاران ومساعدت این نهاد به زیارت عتبات عالیات مشرف شده اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 150 نفر از مادران ایتام سرپرست خانوار با همت و همکاری خیرین به زیارت عتبات عالیات مشرف شده اند که در این راستا تاکنون بیش از 720 میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

بوجار با تقدیر از نیکوکاران و خیرین استان کرمانشاه، تصریح کرد: خداوند سبحان را شاکریم که توفیق خدمت به ایتام و نیازمندان را در این نهاد مقدس به ما عطا کرد.

وی با اشاره به همکاری صمیمانه خیرین با این نهاد افزود: انشاالله با مساعدت نیکوکاران عزیز زمینه اعزام دیگر عزیزان به سفر های زیارتی ومعنوی را فراهم کنیم.

در این سفر زیارتی خانم اسماعیلی معاون اداره کل زنان سرپرست خانوار و سالمندان مرکز، به عنوان مربی، مددجویان تحت حمایت را همراهی می کند.

بر اساس این گزارش، تا کنون 150 هزار نفر در قالب 60 هزار خانوار بیش از 450 میلیارد ریال ازخدمات مستمری امداد استان کرمانشاه در سالجاری بهره مند شده اند.

