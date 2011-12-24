خودکفایی ایران در ساخت گیتهای ضد سرقت فروشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ثانوی مدیر فروش دانش بنیان موج که تولید کننده گیتهای ضد سرقت فروشگاهی است در حاشیه چهارمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات سیستمهای ایمنی و حفاظتی گفت: این مرکز، یک مرکز دانش بنیان است که دارای ثبت اختراع گیتهای ضد سرقت فروشگاهی در ایران بوده و حدود 3 سال است که این گیت از سوی این مرکز تولید می شود و اکثر کشورهای منطقه را تحت پوشش قرار می دهد.

وی افزود: این گیت جایگزین تمامی گیتهای دارای برند در داخل کشور شده و حدو 40 تا 60 درصد زیر قیمت برندهای اروپایی و آمریکایی است.

ثانوی عنوان کرد: شرکتهای وارد کننده استقبال بسیار خوبی از این گیتها داشته اند به طوریکه باعث سودآوری ارزی داشته و مانع از خروج ارز از کشور شده است.

وی ادامه داد: تولید ما به نحوی بوده که پاسخگوی تمام نیازهای داخلی بوده و در حال حاضر این محصول به کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه ، افغانستان و پاکستان صادر می شود و این توان متخصصان ایرانی را به اثبات می رساند.

