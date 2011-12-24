دکتر استوارت سیم استاد دانشگاه نورث آمبریا در نیوکاسل انگلستان در مورد تفاوتهای اخلاق فضیلت‌گرای فیلسوفان اسلامی ایرانی و فیلسوفان غربی از جمله ارسطو به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت هم فیلسوفان اسلامی و هم فیلسوفان مسیحی متأثر از فیلسوفان کلاسیک یونان هستند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر باید توجه داشت که از طریق تلاشهای فیلسوفان اسلامی بود که آرا و آثار فیلسوفانی چون ارسطو و افلاطون باقی و محفوظ ماندند.

وی افزود: بر این اساس از طریق تلاشهای فیلسوفان اسلامی بود که آرا و آثار فیلسوفان یونان باستان دوباره در اختیار غرب و اندیشه غرب قرار گرفت.

سیم تأکید کرد: هم فیلسوفان اسلامی و هم فیلسوفان مسیحی موارد و ابعادی از الهیات اسلامی و مسیحی را به اخلاق فضیلت‌گرا اضافه کردند.

استاد دانشگاه نورث آمبریای انگلستان در ادامه یادآور شد: اگر چه می‌توان میان اخلاق فضیلت‌گرا در سنت اسلامی و اخلاق فضیلت‌گرا در سنت مسیحی تفاوتهایی را مشاهده کرد ولی میان این اخلاق در دو سنت مذکور شباهتهای زیادی نیز وجود دارد. در حالی که اخلاق فضیلت‌گرا نزد فیلسوفان یونان باستان مبتنی بر محور انسان است این اخلاق در سنت اسلامی و مسیحی مبتنی بر خداست.

وی تصریح کرد: اما با ظهور مدرنیته فلسفه غرب به تدریج از دین فاصله می‌گیرد و مشی سکولار را پی می‌گیرد. بر این اساس اخلاق فضیلت‌گرا در فلسفه غرب محورهایی چون انسان، خرد و سنتهای اجتماعی را محور و اصل قرار می‌دهد. در برخی موارد نیز این اخلاق مبتنی بر تلفیقی از محورهای مذکور است.

سیم تصریح کرد: در واقع این اخلاق مبتنی بر تجارب بشری است تا آموزه‌های دینی و الهی. در حالی که اخلاق فضیلت‌گرا در غرب از مبانی الهی و دینی خود فاصله گرفته است، اخلاق فضیلت‌گرا در سنت اسلامی توجه و تأکید خود را بر مبانی الهی و دینی حفظ کرده است.

مؤلف "دیکشنری لیوتار" یادآور شد: بر این اساس در بیشتر موارد اخلاق فضیلت‌گرا در فلسفه مدرن غرب به اخلاق فضیلت‌گرا در سنت یونان باستان نزدیک شده است. لذا نزدیکی اخلاق فضیلت‌گرا در دوران کنونی بیش از آنی که به اخلاق فضیلت‌گرا در سنت مسیحی نزدیک باشد به اخلاق فضیلت‌گرا در سنت یونان باستان نزدیک است.