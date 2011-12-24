آخرین وضعیت استقلال از زبان فتح الله زاده/ احتمال جذب خلعتبری

علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین دلایل و صحبتهای فرهاد مجیدی پیش از اینکه وی با باشگاه الغرافه قرارداد ببندد، آخرین وضعیت باشگاه استقلال در جذب بازیکن وهمچنین پرداخت اقساط قرارداد کادر فنی و بازیکنان در نیم فصل گفت: با توجه به اینکه در این فصل شرایط به گونه‌ای مهیا شده که تیم استقلال در دو جام حذفی و لیگ برتر مدعی کسب عنوان قهرمانی است نه من و نه مظلومی به هیچ وجه دوست نداشتیم که فرهاد مجیدی در چنین شرایطی از استقلال جدا شود.

وی افزود: در واقع مجیدی با مطرح کردن مشکلات دخترش دست من را زیر سنگ گذاشت وگرنه موافق جدایی او نبودم. البته مجیدی تاکنون خدمات زیادی به تیم استقلال کرده است و ما نیز به نوعی آن را در این موضوع جبران کردیم. من حتی برخلاف روال مدیریتی خود به مجیدی پیشنهاد دادم که از وی به صورت پروازی و فقط در بازیهای تیم استقلال استفاده کرده و وی در امارات و در کنار دخترش به طور شخصی تمرین کند.

فتح الله زاده در خصوص آخرین تماس تلفنی خود با مجیدی پیش از آنکه وی با باشگاه الغرافه قرارداد ببندد، گفت: من در آخرین تماس تلفنی که با مجیدی داشتم سعی کردم او را متقاعد به بازگشت به استقلال کنم که وی به من گفت: "تیام در حال حاضر پیش من ایستاده و با حضور من شرایط روحی‍‌اش بهتر شده است اما همچنان مضطرب است که مبادا من به ایران برگردم".

وی در پاسخ به این پرسش که برای هواداران این شبه به وجود آمده که اگر مشکل مجیدی این بود که کنار دخترش باشد چرا به پیشنهاد تیمهای اماراتی پاسخ منفی داد و به الغرافه قطر رفت، خاطر نشان کرد: مجیدی علاوه بر باشگاه الغرافه قطر از دو باشگاه اماراتی الوصل و الاهلی نیز پیشنهاداتی داشت اما وی در این خصوص به من گفت: "باشگاههای اماراتی وقتی متوجه مشکلات خانوادگی و اجبار من برای جدایی از استقلال شدند، مبالغ مالی را که به من پیشنهاد دادند بسیار پایین بود و در واقع به نوعی می‌خواستند که من مجانی برای آنها بازی کنم، بنابراین با توجه به پیشنهاد خوبی که باشگاه الغرافه داده بود این تیم را انتخاب کردم". مبنای من نیز در اتخاذ تصمیم برای رضایت به جدایی مجیدی از استقلال اعتماد به این حرفهای وی بود.

مدیرعامل باشگاه استقلال با اشاره اینکه آبی پوشان در فهرست خود سه جای خالی برای جذب بازیکن و دو جا برای جابه‌جایی بازیکن دارند، گفت: تا به امروز یک مهاجم سوریه‌ای که در لیگ هلند بازی می‌کرده، یک مهاجم ارمنستانی و همچنین "جی لوید ساموئل"، مدافع پیشین تیمهای بولتون و آستون ویلا را مدنظر داریم که قرار است مظلومی نظر نهایی خود را از نظر فنی در خصوص آنها بدهد تا اگر مورد تایید سرمربی قرار گرفتند با آنها قرارداد ببندیم. ضمن اینکه قصد داریم تا در صورت دریافت پیشنهادات خوب از سایر باشگاهها این دو بازیکن خود را معاوضه کنیم.

وی در خصوص خبر سایت باشگاه الغرافه مبنی برجایگزینی مجیدی به جای خلعتبری نیز تاکید کرد: به نظر من خلعتبری بازیکن خوب و بزرگی است که کمک زیادی می‌تواند به هرتیمی از جمله استقلال بکند. این بازیکن با توجه به تجربیاتی که دارد می‌تواند علاوه بر لیگ و جام حذفی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا نیز برای استقلال یک بازیکن تاثیر گذارباشد. پیگیری می‌کنم تا اگر خبر جدایی وی از باشگاه الغرافه صحت داشته باشد، این موضوع را با مظلومی درمیان گذاشته تا در صورت موافقت وی نسبت به جذب خلعتبری اقدام کنیم.

فتح الله زاده در خصوص پرداخت مطالبات مالی کادر فنی و بازیکنان در نیم فصل و اقداماتی که در این خصوص انجام داده، اظهار داشت: در سه جلسه اخیر هیت مدیره باشگاه استقلال اکثر صحبتهای ما در خصوص حل مشکلات مالی تیم بوده است. من قرار است این هفته دیداری با وزیر ورزش و جوانان داشته باشم و در خصوص مسائل مالی نیز با وی صحبت کنم.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر برای پرداخت بخشی از مطالبات کادر فنی، بازیکنان و جذب بازیکنان جدید در نیم فصل و همچنین هزینه‌های جاری باشگاه نیاز به چهار میلیارد تومان داریم، خاطر نشان کرد: قرار است این هفته با بازیکنان در خصوص نحوه پرداخت مطالبات مالی آنها صحبت کنم . مطمئن باشید از زیر سنگ هم شده پول فراهم می‌کنم!

مدیرعامل باشگاه استقلال در خاتمه با اعلام اینکه از نمایندگان مجلس انتظار داریم تا با مصوبات خود به ورزش و فوتبال حرفه‌ای فشار نیاورند، گفت: اگر در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر اینکه نهادها، سازمانها و وزارتخانه‌های دولتی نباید به ورزش و به ویژه فوتبال کمک مالی کنند چاره‌ای اندیشیده نشود این موضوع برای فوتبال و ورزش ما به ویژه در رقابتهای المپیک تبعات منفی زیادی خواهد داشت.