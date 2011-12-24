به گزارش خبرگزاری مهر، وحید هاشمیان، مهاجم تیم پرسپولیس درباره آخرین وضعیت خود به سایت رسمی این باشگاه گفت: در نیم فصل اول بدشانس بودم که امیدوارم در دور برگشت این بدشانسی تمام شود. همین امروز چهارشنبه ابتدا در درفشی‌فر تمرین داشتم و بعد هم در کلینیک باشگاه حاضر شدم و کار کردم تا سریعتر به شرایط بازی برگردم.

وی افزود: پارگی عضله من درجه دو بود و طبق برنامه بهبودی آن، شش هفته طول می‌کشید. اگر بازی‌ها در شرایط عادی و هفته‌ای یک بار انجام می‌شد، این تعداد بازی را از دست نمی‌دادم ولی به هر حال شرایط اینگونه پیش رفت. امیدوارم در تستی که شنبه انجام می‌شود، شرایط حضور در تمرینات گروهی را پیدا کنم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه پیرامون پیش بینی شرایط این تیم برای نیم فصل دوم گفت: پیش بینی کار خیلی سخت است، باید دید در زمین چه اتفاقی روی می‌دهد. در ابتدای این فصل خیلی‌ها تصور می‌کردند صبای قم و نفت تهران به دسته دوم می روند، خودم هم فکر نمی کردم شرایط خوبی پیدا کنند اما دیدید که چگونه عمل کردند.

مهاجم پرسپولیس با اشاره به اینکه الان هم برای نیم فصل دوم همان شرایط است، افزود: بعضی می‌گویند، تیم ما مهره ندارد ولی من اصلا قبول ندارم. حالا شاید در یک پست کمبود داشته باشیم ولی به اندازه کافی بازیکن داریم، آنقدر که غیر از استقلال از بقیه بهتر هستیم.

هاشمیان ادامه داد: آنچه برای ما مشکل ساز شد، مصدومیت و محرومیت بود. در مقطعی هم بازیکنان برای حضور در تیم ملی در اختیار نبودند. در کل نسبت به انتظاراتی که از خودمان داشتیم، ایرادهایی به بازیکن و مربی وارد بود. با تمام این اوصاف باور دارم که شرایط عادی باشد و مشکلاتی مثل محرومیت و مصدومیت نداشته باشیم، می‌توانیم حداقل تا مکان سوم جدول بالا برویم.

مهاجم بلندزن پرسپولیس درباره مشکل گلزنی تیم، خاطر نشان کرد: همین بازی با فولاد را مثال می‌زنم وقتی سه توپ به تیر دروازه می‌خورد، این دیگر مشکل گلزنی نیست، بدشانسی است که گریبان تیم را گرفت. ما در این فصل بدشانسی مطلق داشتیم اما مصمم به تغییر این شرایط هستیم.

هاشمیان در پایان پیرامون حضور مربی جدید افزود: به عنوان بازیکن، تابع تصمیم باشگاه هستم. انتخاب مربی بر عهده مدیریت است و وظیفه ما این است که در هر شرایطی به تیم کمک کنیم.