تخفیف 25 درصدی به متقاضیان صدور پروانه ساختمان در کرمان تعلق می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور حمایت از کلیه شهروندانی که در سه ماهه پایان سال جاری متقاضی اخذ مجوز از شهرداری هستند کلیه مبالغ مربوط به صدور پروانه ساختمان کاهش پیدا می کند.

در صورتیکه متقاضی، کلیه وجوه محاسبه شده را به صورت نقد به حساب شهرداری پرداخت کند و این اقدام از اول تا پایان دی ماه صورت گیرد شامل 25درصد تخفیف می شود.

افرادی که این عمل را در بازه زمانی اول تا پایان بهمن ماه انجام دهند شامل 20 درصد تخفیف و در صورتی که این اقدام از اول تا پایان اسفند ماه سال جاری صورت گیرد شامل 15درصد تخفیف می شوند.

در صورتیکه شهروندان جرایم کمیسیون ماده صد را در ماه های مزبور به صورت نقدی پرداخت کنند بر مبنای درصدهای فوق الذکر همچون سال گذشته مشمول دریافت جایزه خوش حسابی نیز خواهند شد.

همچنین کسانی که به شهرداری بدهی معوقه دارند می توانند به شهرداری های مناطق مراجعه و از امتیازات مصوب بهره مند شوند.



