قاریان ایرانی سبک خاصی ندارند/ قرائت قرآن در ایران تقلیدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد لیائی، مدیر گروه تلاوت رادیو قرآن افزود: قاریان ما اگر میخواهند به سبک جدید و نویی برسند باید تمرین و ممارست بسیار زیادی در این زمینه داشته باشدند، با تلاش و ممارست یک قاری میتواند در راستای ایجاد یک سبک قرآنی گام بردارد و به این نیت و هدف نیز برسد چرا که به نظر من رسیدن به سبک تلاوت جدید و متفاوت دست یافتنی و امکانپذیر است.
لیائی در ادامه ضمن اشاره به تأثیر زبان فارسی بر تلاوت قاریان، تصریح کرد: این امکان وجود دارد که در تلاوت قراء ایرانی لهجه و زبان ایرانی تأثیرگذار باشد اما در وهله اول تمام تلاش قراء غیر عرب زبان باید رعایت کامل اصول عربی قرائت باشد چرا که به دلیل آشنا نبودن قراء غیرعرب به زبان عربی این امر بر تلاوت تأثیرگذار خواهد بود و قاری را از توجه به روح تلاوت قرآن و به تلاوت در ظاهر قرآن نزدیک میکند.
مدیر گروه تلاوت رادیو قرآن بیان کرد: اگر تعریف ما از ارائه سبک جدید و نو به کار بردن لحن و انتخاب ردیفهای آهنگی و تعدیل و ارتباط مقامات با یکدیگر باشد در این صورت تعداد سبکهای موجود در جهان اسلام بسیار محدود است و در نگاه اول این محدودیت در سبکها ممکن است که قاری را از تلاش کردن در این زمینه منصرف کند که این کار نباید صورت بگیرد و قاری ما باید علاوه بر شناختی که از مشکل بودن ارائه سبک جدید دارد از تلاش کردن در این زمینه دست برندارد و همیشه به فکر ایجاد سبک نو و نوآوری در تلاوت قرآن باشد.
لیائی افزود: با اینکه امروز در کشور ما برخی از قاریان تاکید برای ارائه شیوه قرائت جدید دارند اما به نظر من اصلاً چنین چیزی وجود ندارد و در حال حاضر هیچ سبک متفاوت و جدیدی در ایران که تا کنون در جاهای دیگر وجود نداشته باشد موجود نیست و در خوشبینانهترین حالت باید به تلفیقی بودن قرائتهای قرآن در ایران اعتراف کرد یعنی در کشور ما قرائت قرآن یا تقلیدی است و یا تلفیقی که سالهاست قراء در این دو شیوه قرائت قدم میزنند و اگر میخواهیم که سبک نو و جدیدی را ایجاد کنیم باید از استعداد و نبوغ ایرانی خودمان استفاده کنیم چرا که رسیدن به شیوه قرائت جدید اگر چه سخت اما شدنی و ممکن است.
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