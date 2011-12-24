به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسداللهی صبح شنبه در نخستین جلسه ستاد دهه فجر نیشابور در تالار شهید عابد معاونت استانداری و فرمانداری نیشابور، با اشاره به در پیش بودن سفر دور چهارم هیئت دولت به خراسان رضوی از مسئولان ادارات خواست مصوبات دورهای اول، دوم و سوم سفر را بررسی کنند و مشکلات موجود را با ذکر دلایل و ارائه مستندات بررسی کنند تا به استانداری ارسال شود.

معاون فرماندار نیشابور تاکید کرد: ادارات نیازهای اساسی شهرستان را همراه با طرح توجیهی تهیه کنند و به فرمانداری ارائه شود.

اسداللهی بیان کرد: هدف دولت در این دور سفر، ارزیابی مصوبات پروژه‌های سفرهای پیشین است، هر چند پروژه قابل توجیه نیز امکان ارائه به هیئت وزیران را دارد.