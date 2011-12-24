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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

در دهه فجر/

مدیران نیشابور پروژه‌های تکمیل شده را برای افتتاح اعلام کنند

مدیران نیشابور پروژه‌های تکمیل شده را برای افتتاح اعلام کنند

نیشابور - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار نیشابور گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی پروژه‌های تکمیل شده قابل افتتاح را برای دهه فجر به فرمانداری معرفی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسداللهی صبح شنبه در نخستین جلسه ستاد دهه فجر نیشابور در تالار شهید عابد معاونت استانداری و فرمانداری نیشابور، با اشاره به در پیش بودن سفر دور چهارم هیئت دولت به خراسان رضوی از مسئولان ادارات خواست مصوبات دورهای اول، دوم و سوم سفر را بررسی کنند و مشکلات موجود را با ذکر دلایل و ارائه مستندات بررسی کنند تا به استانداری ارسال شود.

معاون فرماندار نیشابور تاکید کرد: ادارات نیازهای اساسی شهرستان را همراه با طرح توجیهی تهیه کنند و به فرمانداری ارائه شود.

اسداللهی بیان کرد: هدف دولت در این دور سفر، ارزیابی مصوبات پروژه‌های سفرهای پیشین است، هر چند پروژه قابل توجیه نیز امکان ارائه به هیئت وزیران را دارد.

کد مطلب 1491557

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