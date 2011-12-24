فرار 10 عضو گروهک تروریستی منافقین از اردوگاه اشرف به بعقوبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، یک منبع امنیتی در استان دیاله اعلام کرد که 10 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین به دلیل ظلم و ستمی که از سوی سرکردگان این گروهک به آنها روا شده بود از اردوگاه اشرف فرار کردند.

به گفته این منبع، افراد مذکور به یکی از مراکز پلیس شمال بعقوبه فرار کرده اند.

اردوگاه اشرف که اخیرا به "عراق جدید" تغییر نام داده است، در استان دیاله عراق حدود 3500 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید.

دولت عراق پرونده امنیتی این اردوگاه را اوایل سال 2009 از نظامیان آمریکایی تحویل گرفت و نیروی امنیتی ویژه ای برای حمایت از این اردوگاه تشکیل داد؛ هر چند دولت عراق برای خروج اعضای این گروهک تروریستی از خاک این کشور تا پایان سال جاری میلادی ضرب الاجل تعیین کرده بود، اما نوری المالکی چهارشنبه سی ام آذر، از درخواست بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد برای اینکه خروج این گروهک شش ماه به تعویق افتد، خبر داد.



گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.