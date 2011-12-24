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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

آمریکا از کشف 5 هزار موشک زمین به هوا در لیبی خبر داد

آمریکا از کشف 5 هزار موشک زمین به هوا در لیبی خبر داد

بازرسان اعزامی آمریکا به طرابلس برای شناسایی تسلیحات به جا مانده از دوران دیکتاتوری معمر قذافی، از کشف پنج هزار فروند موشک زمین به هوا در لیبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، "مارک تونر" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز جمعه با تایید این مطلب گفت : البته تعداد موشکهای پیدا شده دقیقا مشخص نیست . علاوه بر آن میزان تسلیحاتی که در حملات ناتو به لیبی از بین رفته اند نیز مشخص نیست. ولی با این حال ما به دنبال مشخص کردن تعداد دقیق تسلیحات به جا مانده از دوران قذافی در لیبی هستیم.

تونر در ادامه شایعات مربوط به تصمیم واشنگتن برای بازگرداندن تسلیحات کشف شده در لیبی به آمریکا را تکذیب کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت : ما از اقدامات دولت لیبی در زمینه خلع سلاح گروه ها، برقراری صلح در کشور، و جمع آوری و ساماندهی مجدد نیروهای نظامی این کشور حمایت می کنیم.

کد مطلب 1491559

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