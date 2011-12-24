استاندار آذربایجان غربی میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده در این پیام خطاب به هموطنان آشوری و ارمنی ساکن در آذربایجان غربی، گفته است: ز اینکه یک بار دیگر فرصت درک مناسبت میلاد خجسته حضرت عیسی مسیح (ع) فراهم آمد بسیار خرسند و مفتخرم به عنوان نماینده عالی دولت، مراتب تبریکات صمیمانه را به میمنت سالروز تولد آن حضرت و همچنین حلول سال 2012 میلادی به حضور آشوری و ارمنیان ساکن آذربایجان غربی عرض کرده و از خداوند متعال برای همگان، سلامتی، موفقیت و سالی پر خیر و برکت آرزو کنم.

در ادامه این پیام آمده است: بی شک نقش بعثت و هدایت انبیا الهی در نظام هستی، بخصوص در سلامت و غنای زندگی بشر بی همتاست، رواج پیام ربانی عدالت، صلح و برابری حضرت عیسی بن مریم (ع) در جهان و پیروی بخش اعظمی از انسانهای روی زمین از تعالیم راستین ایشان به عنوان یکی از بزرگترین ادیان الهی شناخته شده، نشانه بزرگی از اصالت و شکوه رسالت آن حضرت است.

استاندار آذربایجان غربی همچینن در این پیام آورده است: بدیهی است تاثیر شگرف آن پیام بصورت اصلاح امور عالم، عبودیت خدا و همچنین دوری انسان از ظلم، گناه، عصیان و سرکشی در همه زمانها جاری بوده و مخاطب آن کل بشریت در گذشته، حال و آینده است.

جلال زاده در قسمت دیگری از این پیام تبریک گفته است: شاید انسان هیچ وقت به اندازه امروز دچار سرگشتگی و قربانی مناسبات ناعادلانه مدعیان دروغین صلح و عدالت و همچنین نیازمند آموزه های نیک پیامبران و ادیان الهی نبوده پس بیجا نخواهد بود که تصور کنیم محور اصلی موج بیداری انسانهای قربانی نظام ناعادلانه در برخی از کشورهای مسیحی و اسلامی، برگرفته از فرامین و مشی ضداستکباری آن بزرگوار و پیامبر عزیز اسلام حضرت محمد (ص) است.

این مسئول در این پیام با اشاره به اینکه عنایت و ظفر خدا نیز همراه انسانهای عدالتخواه است، اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن، همه آحاد ملت ایران اعم از مسلمان، مسیحی، کلیمی و زرتشتی از حقوق اجتماعی مساوی و یکسان برخوردار بوده و به همان اندازه نیز در اداره و سازندگی جامعه و حفظ کیان کشور نقش و دخالت دارند.