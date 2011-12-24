به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم انیمیشن – رئال "صداست که می‌ماند" به تازگی در خانه‌ای درخیابان پیروزی به پایان رسیده و هم اکنون گروه در خانه ای در حوالی خاوران حضور دارند. فیلمبرداری فیلم هفته آینده در تهران به پایان می‌رسد.

این فیلم با موضوع کودک برای اولین‌بار در سینمای ایران به سبک فیلم‌های علمی - تخیلی هالیوودی تولید می‌شود و در آن از مشاوران مطرح انیمیشن در خارج از کشور استفاده شده است.همچنین بخشی از انیمیشن های فیلم به علت نبود امکانات کافی استودیویی در خارج از کشور تولید می‌شود.

داستان"صداست که می‌ماند" درباره تورج نصر دوبلور معروف کشور بوده که تا به حال به جای سه هزار شخصیت کارتونی صحبت کرده است. او در حین دوبله یک کارتون دچار عارضه قلبی می‌شود و به کما می‌رود و دکترها نیز از او قطع امید می‌کنند. از طرفی کاراکترهای انیمیشنی که نصر قبلاً جای آنها صحبت کرده (شیپورچی- کنگو- دارکوب زبله- مأمور برج و...) به شدت نگران می‌شوند که با مرگ او صدای آنها هم برای همیشه قطع و خاموش می شود و به همین دلیل از دنیای انیمیشن سراسیمه خارج می‌شوند و همگی با هم به تهران می‌آیند.

رضا رویگری، میرطاهر مظلومی، تورج نصر، امیر زریوند، مختار سائقی، مجید شهریاری، فریده دریامج، عباس محبوب، آرش میراحمدی، سیاوش قاسمی، اردشیر کاظمی، محمد آزادی، اسدا... یکتا، امید علی مردانی، سیدجلال طباطبایی، سیدرضا موسوی و با حضور جلال پیشوائیان و با معرفی فرشید شفیعی و ثنا صادقی به همراه هنرمند خردسال آوا رویگری بازیگران اصلی این فیلم هستند.

سایر عوامل اصلی فیلم عبارتند از: مجری طرح و سرمایه گذار: محمد آزادی مهربانی، مدیر فیلمبرداری: امید رخ افروز، صدابردار: احمد کلانتری، طراح گریم: جنان صدفی، مدیر تولید: مجتبی عربی، طراح صحنه و لباس: فرحناز نادری، تدوین: سعید چاری، برنامه ریز و جانشین تولید: سیدکاظم شیوایی، دستیاران کارگردان: سیدرضا موسوی، مهدی قنبری، منشی صحنه: مونا علامه امیری، عکاس: شعیب مشکات، فیلمبردار پشت صحنه: امین سروری، اجرای گریم: شهراد زندیه، دستیاران صحنه و لباس: رضا حاجی زادگان، پائیزه اسحق پور.

