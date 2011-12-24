به گزارش خبرنگار مهر، شهردار تهران در مراسم افتتاحیه نشست مشترک شورا، کمیته اجرایی سازمان شهرهای متحد و حکومت های محلی در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه که روز شنبه در هتل اسپینانس تهران برگزار شد ضمن خوش آمد به سفرا و روسای هیئت های دیپلماتیک شهرداران اعضاء هیئت ها و مهمانان این اجلاس گفت: در ابتدا مایلم به نمایندگی از شهروندان تهرانی به همه شما مهمانان عزیز خوش آمد عرض کنم و بسیار خرسندم که یک بار دیگر خود را در جمع شما همکاران پر تلاش می بینم و امید دارم با فرصت جدید ایجاد شده برای مشارکت و همکاری و از طریق تبادل نظرات و تجارب نه تنها بتوانیم به غنای پیوند ها و ارتباطات گذشته میان شهروندان منطقه بی افزاییم بلکه فضای نوینی را برای فردای بهتر ملت های آسیای غربی و خاورمیانه از طریق پاسخگویی مشترک به چالش های جدید و روز افزون که کلان شهر ها با آن رو به رو می شویم فراهم سازیم .

وی افزود: جهان به تازگی در حال عبور از یک مرحله تاریخی بسیار مهمی است. مجموعه تحولات شهرنشینی به پیدایش شهرهای متراکم از جمعیت و کالبد منجر شده است.بیشترین رشد شهرنشینی در دهه های آینده به کشورهای در حال توسعه مربوط است و این دگرگونی عظیم هم فرصت و هم تهدید بسیار جدی است .

قالیباف در ادامه اظهار کرد: انبوهی از چالش ها و مشکلات نظیر تدارک خدماتی ضروری ، بهداشت و آموزش، رفاه و سلامتی برای جمعیت شهری امر توسعه پایدار را به تدبیری جدید فرا می خواند .این چالش ها به همراه مسئله جهانی تغییرات آب و هوایی دولت های محلی را با حساسیت های ویژه روبه رو ساخته است.



شهردار تهران تصریح کرد: در سال های آینده ظهور و بروز نیروهای جدید اجتماعی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه تمرکززدایی و مردم سالاری را به اشکال مختلفی مورد آزمون قرار خواهد داد به طوری که در کنار شهری شدن مجدد سکونت گاه های انسانی حکمرانی و دولت های محلی اهمیت بیشتری خواهند یافت.



وی افزود: جهان ما در حال گذار از مرحله ای است تا با تجارب مفید و ارزشمند نیازهای جوامع بشری را در سطوح مختلف طبقه بندی کرده و به فراخور فضاهای زیست انسانی تدارک مناسبی ببیند. اینک در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا موج مردم سالاری محلی برخواسته از عقاید و اندیشه های بومی در حال نیرو گرفتن است ، به نحوی که به عقیده بسیاری از کارشناسان موج بیداری اسلامی بیش از هر زمان معطوف به تامین نیازهای سطح محلی و در چارچوب دولت های محلی قرار گرفته است.



شهردار تهران تصریح کرد: دولت محلی بیانگر حقوق و قابلیت نهادهای محلی در تنظیم و مدیریت بخش قابل توجهی از امور عمومی در چارچوب قوانین ملی همراه با مسئولیت پذیری و در جهت منافع جمعیت بومی ساکنان است.

وی افزود: با چنین رویکردی ، نیاز شهروندان در حوزه سرزمینی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است . تردیدی نیست که ایفای مسئولیت مشترک همه ما که تدارک و تجهیز هوشمندانه برای تامین خواسته های شهروندانمان است، بیش از هر زمان دیگری به تبادل نظر و اندیشه بستگی دارد.

قالیباف ادامه داد: شهر آینده در مقیاس عملکردی UCLG شهری تعاملی با رویکرد مثبت به تحولات جهانی است که در درون خود پیشرفت را با عدالت در می آمیزد تا توسعه پایدار و همه جانبه محقق شود.



وی افزود: شهر آینده با رویکر معنوی فرهنگ محور ارزش های فرهنگ بومی را می ستاید و حفظ و توسعه باورهای فرهنگی ساکنان شهر بالندگی و فرهیختگی را در لایه های اجتماعی نهادینه تر می کند.



وی تصریح کرد: هریک از شما به نمایندگی از شهری آمده اید که ساکنان آن به ارزش های تاریخی و فرهنگی خود می بالند و این یکی از مزایای تعامل و همگرایی اعضای UCLG برای پرداختن به مسائل مشترک و دست یابی به راه کارهای مثبت و سازنده است.



قالیباف گفت: ساکنان خاورمیانه، غرب آسیا و شمال آفریقا بیش از دیگر نقاط دنیا شاهد بروز و ظهور نیروهای اجتماعی تحول خواه برای حفظ ارزش های تاریخی و فرهنگی خود هستند. جنبش های مردمی فراگیر در این منطقه نیز سکونت گاه های زیست انسانی به ویژه شهرها را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده اند.



شهردار تهران خاطر نشان کرد: پاسخگویی به نیازهای جدید در چارچوب جنبش های مردمی، دولت های مردمی و به ویژه مدیریت شهری را به چالش کشیده است به گونه ای که می توانیم بگوییم ، بسیاری از خواسته ها از جنس تمرکز زدایی و توجه عمیق به نیازمندی های سطح محلی برای تدارک زندگی بهتر شهروندان مبتنی بر ارزش های فرهنگی و دینی است.



وی افزود: در این میان مساله فقر شهر بسیار چشم گیر است زیرا اختلافات شدید در سطح برخورداری از حقوق و فرصت ها بسیاری از شهرهای جهان را در آستانه خطر قرار داده است. شایسته می دانم که بخش مهم در تبادل نظر و تجربیات خود را معطوف به راه های کاهش فقر شهری نمایم تا از این طریق چهره موفقی از حکمرانی خوب را به نمایش گذاریم.



شهردار تهران تصریح کرد: پس از فقر شهری که مساله مشترک بین اکثر شهرها است، ایمنی و امنیت شهروندان از اهمیت بالایی برخوردار است. مدیریت بحران در مقیاس محلی اینک به اصل استراتژیک دولت های محلی در پاسخ هوشمندانه به تهدیدات پیش رو به شما می رود. تاکید من به تبادل نظر پیرامون آمادگی دولت های محلی برای پیشگیری و مقابله با بحران های احتمالی ناشی از مخاطرات محیطی و انسانی است. خوشبختانه تجربیات مفید تهران در این زمینه می تواند مبنای بحث کارشناسی ارزشمندی میان این تشکل باشد.



قالیباف بیان کرد: تهران آینده خود را با تعامل مثبت، سازنده و اثر بخش با شهرهای UCLG تعریف می کند و معتقدیم بهترین شیوه برای موفقیت و کاهش چالش ها همکاری های منطقه است، از این رو توسعه همکاری های منطقه ای در دستور کار ما است و در این زمینه برگزاری نشست های علمی و تخصصی مشترک ، تبادل تجربیات و پژوهش های مشترک در پروژه های شهری اساس رویکرد ما را تشکیل می دهد .



وی در انتها بار دیگر از حضور و مشارکت مهمانان سپاسگزاری کرد و ضمن آرزوی اقامتی خوش و خاطره انگیز برای آنان در تهران ابراز امیدواری کرد تا برگزاری این اجلاس در تهران با موفقیت و اثر بخشی بیشتر همراه باشد.

