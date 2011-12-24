تمدید" این منم ایسمن" و نقد "کشتار خاموش"

به گزارش خبرگزاری مهر، "رپرتواری از آثار گروه تئاتر دن کیشوت با رونمایی از محسن" از فردا با بازی شهاب آنوشا، آرش برزگ زاده، نگار جواهریان ، عباس حبیبی، مینا درودیان ، رامین سیار دشتی، ناز شادمان ، حسن عقیقی، فریبا کامران ، احسان کرمی، بنفشه نجاتی و هدایت هاشمی در ساعت 19:15 دقیقه به مدت زمان 100 دقیقه در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

تمدید" این منم ایسمن"

نمایش"این منم ایسمن" به دلیل استقبال مخاطبان تا 9 دی ماه تمدید شد. به علت تراکم اجرا در تالار انتظامی ساعت اجرای این نمایش، به ساعت 15 تغییر یافته است.

پایان"صد سال پیش از تنهایی ما"

نمایش "صد سال پیش از تنهایی ما" نوشته سجاد افشاریان و کارگردانی حسن جودکی در میان استقبال قابل توجه تماشاگران به اجرای خود در کافه تریای تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر پایان داد.

از روز یکشنبه 4 دی ماه نمایش"پرشین کت" نوشته مهین صدری ، کارگردانی الهام کردا و بازی سعید چنگیزیان در کافه تریای تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود.

"مشروطه بانو" شنبه‌ها هم اجرا می‌شود

نمایش "مشروطه بانو" نوشته و کارگردانی حسین کیانی از این پس روزهای شنبه نیز میزبان تماشاگران تئاتر در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر است.

با توجه به استقبال تماشاگران، این اثر نمایشی از این هفته روزهای شنبه نیز پذیرای علاقمندان در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر است. این اثر نمایشی که از 27 آذرماه اجرای خود را در تالار اصلی آغاز کرده هر روز ساعت 19 با بازی ( به ترتیب ورود صحنه ) رویا نونهالی ، رویا میر علمی ، محمد مختاری ، آذر خوارزمی ، شهرام حقیقت دوست ، مجید رحمتی ، رضا امامی ، علی سلیمانی ، خسرو شهراز ، ایمان دبیری ، هومن سیدی ، بهزاد فراهانی ، آزاده صمدی ، مسعود میر طاهری ، لیلا برخورداری ، بهناز جعفری ، علیرضا محمدی ، محمود جعفری ، علی میلانی ، مریم توکلی ، فریده سپاه منصور و سیامک صفری به صحنه می‌رود.

نقد "کشتار خاموش"

جلسه نقد و بررسی نمایش"کشتار خاموش" نوشته و کارگردانی نصرالله قادری دوشنبه 5 دی ماه در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود. در این جلسه که ساعت 20 توسط کانون ملی منتقدان تئاتر ایران برگزار می‌شود منوچهر اکبرلو ، علیرضا غفاری و مصطفی محمودی از اعضای کانون ملی منتقدان تئاتر به نقد و بررسی این اثر نمایشی می‌پردازند.

نمایش"کشتار خاموش" هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت 18 با بازی محبوبه بیات، کرامت رود ساز، رضا مختاری، مهرخ افضلی، حمیدرضا فلاحی، حسین شمس، آذر سماواتی، وحید جباری، مهدی گلیج و سجاد زارع در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود.

چهارده هزار نفر از آثار نمایشی ایرانشهر دیدن کردند

همزمان با فصل پاییز 14 هزار صد و سی و سه نفر از نمایش‌های مجموعه تماشاخانه ایران‌شهر و بیش از هشتاد هزار نفر از سایت هنری این مجموعه دیدن کردند.



در فصلی که گذشت مجموعه تماشاخانه ایرانشهر علاوه برمیزبانی از نمایش‌های متقاضی اجرا در این مجموعه، پذیرای نمایش‌های جشنواره تئاتر دفاع مقدس همچون "پوکه های برنجی" به کارگردانی زری اماد،"خیزران چشم هایت" به کارگردانی نیما گودرزی و تمام صبح های زمین" کاری ازحسین مسافر آستانه نیز بوده است.

نمایش‌هایی چون"ایوانف" به کارگردانی امیررضا کوهستانی، "نامه هایی به تب" به کارگردانی سیامک احصایی،"، "خشکسالی و دروغ" نوشته و کار محمد یعقوبی و "ریچارد سوم" اثر آتیلا پسیانی نیز از نمایش‌های اصلی مجموعه تماشاخانه ایرانشهر است که در میان استقبال هنرمندان و مخاطبان روی صحنه رفته‌اند.

مجموعه تماشاخانه ایرانشهر هم اکنون با دو نمایش "خشکسالی و دروغ" نوشته و کار محمد یعقوبی از ساعت 20 در تماشاخانه شماره یک و "ریچارد سوم" اثر آتیلا پسیانی از ساعت 19 در تالار استاد سمندریان میزبان علاقمندان به هنرهای نمایشی است.