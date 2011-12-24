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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

در اعتراض به نتایج انتخابات؛

حدود 60 هزار معترض به خیابانهای مسکو می آیند

حدود 60 هزار معترض به خیابانهای مسکو می آیند

مخالفان نخست وزیر روسیه از برگزاری تظاهرات گسترده در مسکو و دیگر شهرهای این کشور در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری "بی بی سی"، مخالفان "ولادیمر پوتین" نخست وزیر روسیه اعلام کردند که هفته جاری تظاهراتی را در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی چهارم دسامبر در مسکو و دیگر شهرهای روسیه برگزار می کنند.

برپاکنندگان این تظاهرات اعلام کردند پیش بینی می شود که تنها 50 هزار نفر در میدان "ساخاروف" در مسکو شرکت کنند.

هم اکنون حدود 47 هزار نفر در صفحه خود در شبکه اجتماعی "فیسبوک" از شرکت در این تظاهرات و 10 هزار فرد دیگر از پیوستن به معترضان که خواستار شمارش مجدد آرا هستند، خبر داده اند.

در پی پیروزی حزب "روسیه متحد" در انتخابات اخیر روسیه، اپوزیسیون این کشور حزب حاکم را متهم به تقلب در انتخابات کرد که در نتیجه آن ناآرامی ها هنوز هم در این کشور ادامه دارد.

خبرنگار بی بی سی پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود: معترضان با فریادهای خود خواهان روسیه بدون پوتین هستند. فریادهای معترضان متمرکز بر ولادیمیر پوتین نخست وزیر کشور است، فردی که تقریباً برای مدت 12 سال در کشور قدرت اصلی را در دست دارد و اکنون وی مسئول بروکراسی فاسد کشور شناخته می شود.

کد مطلب 1491570

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