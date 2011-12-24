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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۵

گزارش تحقیق و تفحص از بانکها و مناطق آزاد در مجلس بررسی می‌شود

گزارش تحقیق و تفحص از بانکها و مناطق آزاد در مجلس بررسی می‌شود

گزارش هیئت‌های تحقیق و تفحص از عملکرد بانک ها و مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه گزارش هیئت‌های تحقیق و تفحص از عملکرد بانک ها و مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

این کمیسیون همچنین بررسی طرح یک فوریتی حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بررسی لایحه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن را در دستور کار دارد.

کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی جهت پاسخ گویی به سئوال ابولفتح نیکنام نماینده مردم تنکابن دعوت کرده است.

کد مطلب 1491575

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