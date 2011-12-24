به گزارش خبرنگار مهر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه گزارش هیئت‌های تحقیق و تفحص از عملکرد بانک ها و مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

این کمیسیون همچنین بررسی طرح یک فوریتی حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بررسی لایحه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن را در دستور کار دارد.

کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی جهت پاسخ گویی به سئوال ابولفتح نیکنام نماینده مردم تنکابن دعوت کرده است.