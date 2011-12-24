  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

خدایی در گفتگو با مهر:

بصیرت نیاز تاریخی ملت هاست/ هنر بهترین ابزار برای بصیرت افزایی

بصیرت نیاز تاریخی ملت هاست/ هنر بهترین ابزار برای بصیرت افزایی

تبریز – خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی بصیرت را نیاز تاریخی ملت ها دانست که هنر در این میان بهترین ابزار برای بصیرت افزایی است.

شهرام خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حماسه 9 دی افزود: اینکه در روزی همچون 9 دی روز بصیرت نامگذاری شده اتفاق میمونی است اما نباید به یک روز برای بصیرت افزایی اکتفا کرده و باید در این راستا برنامه ریزی و فرهنگ سازی شود.

خدایی تشریح کرد: ملت ایران در مواردی که بصیرت سیاسی و اجتماعی پیدا کرده اند شاهد اتفاقات چشمگیری بوده ایم که دوران انقلاب و دفاع مقدس دوران های پر بصیرت این مرز و بوم محسوب می شود.

وی ادامه داد: بصیرت در این کشور ریشه در روحانیت داشته و هر زمان که رابطه مردم با مراجع و روحانیت خوب بوده شاهد بصیرت افزایی در جامعه بوده ایم.

به گفته سرپرست حوزه هنری استان، رای آری که مردم به نظام جمهوری اسلامی و استقرار ولایت دادند نشان از بصیرت عالی مردم بود.

خدایی در بخش دیگری از سخنان خود هنر را بهترین ابزار برای بصیرت افزایی در جامعه عنوان کرده و گفت: مقوله بصیرت و اشاعه آن نباید محدود به زمان و مکان شود و هنر ابزاری است که بازده آنرا در طولانی مدت می توان شاهد بود و در بازده زمانی کوتاه و موقتی پاسخگوی نیازها و سرمایه گذاری ها نیست.

وی تاکید کرد: باتوجه به کارکرد هنر باید به تولیدات هنری با هدف بصیرت افزایی توجه بیشتری داشت.

 سرپرست حوزه هنری استان با اشاره به نشست ویژه شب شعر ولایت و بصیرت که با همکاری حوزه هنری آذربایجان شرقی و اداره ارشاد استان برگزار می شود، یادآور شد: ادبیات نیز با توجه به گستردگی مخاطبانش بستر خوبی برای بصیرت افزایی بوده و مردم نیز پیوند خوبی با شعر دارند.

وی اضافه کرد: در این شب شعر علاوه بر خوانش اشعار موجود با مضامین بصیرت افزایی، امام شناسی و ولایت، تولید اشعار در این زمینه نیز مورد توجه است.

گفتنی است، نشست ویژه شب شعر ولایت و بصیرت هفت دی ماه ساعت 15 در محل تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز با همکاری اداره کل ارشاد، صدا و سیما، بسیج هنرمندان و حوزه هنری برگزار می شود.

کد مطلب 1491576

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها