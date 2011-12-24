بصیرت نیاز تاریخی ملت هاست/ هنر بهترین ابزار برای بصیرت افزایی

شهرام خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حماسه 9 دی افزود: اینکه در روزی همچون 9 دی روز بصیرت نامگذاری شده اتفاق میمونی است اما نباید به یک روز برای بصیرت افزایی اکتفا کرده و باید در این راستا برنامه ریزی و فرهنگ سازی شود.

خدایی تشریح کرد: ملت ایران در مواردی که بصیرت سیاسی و اجتماعی پیدا کرده اند شاهد اتفاقات چشمگیری بوده ایم که دوران انقلاب و دفاع مقدس دوران های پر بصیرت این مرز و بوم محسوب می شود.

وی ادامه داد: بصیرت در این کشور ریشه در روحانیت داشته و هر زمان که رابطه مردم با مراجع و روحانیت خوب بوده شاهد بصیرت افزایی در جامعه بوده ایم.

به گفته سرپرست حوزه هنری استان، رای آری که مردم به نظام جمهوری اسلامی و استقرار ولایت دادند نشان از بصیرت عالی مردم بود.

خدایی در بخش دیگری از سخنان خود هنر را بهترین ابزار برای بصیرت افزایی در جامعه عنوان کرده و گفت: مقوله بصیرت و اشاعه آن نباید محدود به زمان و مکان شود و هنر ابزاری است که بازده آنرا در طولانی مدت می توان شاهد بود و در بازده زمانی کوتاه و موقتی پاسخگوی نیازها و سرمایه گذاری ها نیست.

وی تاکید کرد: باتوجه به کارکرد هنر باید به تولیدات هنری با هدف بصیرت افزایی توجه بیشتری داشت.

سرپرست حوزه هنری استان با اشاره به نشست ویژه شب شعر ولایت و بصیرت که با همکاری حوزه هنری آذربایجان شرقی و اداره ارشاد استان برگزار می شود، یادآور شد: ادبیات نیز با توجه به گستردگی مخاطبانش بستر خوبی برای بصیرت افزایی بوده و مردم نیز پیوند خوبی با شعر دارند.

وی اضافه کرد: در این شب شعر علاوه بر خوانش اشعار موجود با مضامین بصیرت افزایی، امام شناسی و ولایت، تولید اشعار در این زمینه نیز مورد توجه است.

گفتنی است، نشست ویژه شب شعر ولایت و بصیرت هفت دی ماه ساعت 15 در محل تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز با همکاری اداره کل ارشاد، صدا و سیما، بسیج هنرمندان و حوزه هنری برگزار می شود.