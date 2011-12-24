مرحله انتخاب آثار مسابقه عکس تئاتر فجر پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله صمدیان، مسعود پاکدل و حبیب رضایی داوران مرحله ارزیابی آثار مسابقه عکس تئاتر فجر، از میان 603 اثر از 121 عکاس، رسیده به دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر با ارزیابی این آثار 60 عکس از 41 عکاس را برای حضور در نمایشگاه عکس سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر انتخاب کردند.

اسامی عکاسان راه یافته به شرح ذیل است: رضا موسوی (4عکس)، حسین علیزاده، فاطمه عرفانیان و شکوفه هاشمیان (3 عکس)، میلاد پیامی ،مهدی حسنی، مهدی آشنا، عاطفه آرانی ، روزبه وطنخواه، لیلی صدیق، حسین اینانلو، امیر خدامی (2 عکس).

ابوالفضل نسائی، ئاریز قادری، محمد محبی، مصطفی قاهری، مانی لطفی زاده، مهدی مصباحی، ابراهیم حسینی، سالار سالاری، هادی پناهی ، مهناز میناوند، محمد شاه حسینی، امین امانت ، مسعود بهروان ،فرشاد صفاری ، موسی هاشم زاده ، حسین اسکندر زاده ، حسین موسوی فراز، عرفان غیاثی، محمد وفایی ، یاسمن دغاغله ، علی حداد اصل ، مونا صدر فرید پور ، تهمینه منزوی ، شیوا خدابخش ، منصوره قلیچی، مهرداد امینی، آرزو اتحاد، آزاده میرزایی، رضا قاسمی زرنوشه هر کدام با یک عکس در نمایشگاه سی امین جشنواره تئاتر فجر حضور دارند.

آثار برتر بخش مسابقه عکس در کتاب نفیسی چاپ و همزمان با برگزاری جشنواره رونمایی می شود. همچنین زمان بر پایی نمایشگاه 10 تا22 بهمن ماه است و برگزیدگان این بخش نیز همزمان با مراسم اختتامییه جشنواره بین اللملی تئاتر فجر معرفی می شوند.

هیات ارزیابی بخش چشم انداز تئاتر ایران معرفی شدند

مرحله نهایی انتخاب آثار سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در بخش چشم انداز تئاتر ایران، با حضور دکتر سعید اسدی، دکتر مسعود دلخواه، دکتر اردشیر صالح پور، رضا صابری و سید صادق موسوی از امروز شنبه سوم دی ماه در اداره تئاتر آغاز شده است.

این هیات 42 نمایش متقاضی بخش چشم انداز تئاتر ایران را تا هشتم دی ماه، در اداره برنامه های تئاتر مورد ارزیابی قرار می دهند و در نهایت 12 اثر را برای حضور در جدول نهایی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی می کنند.

سعید اسدی مدیر کمیته انتخاب آثار سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر عنوان کرد: رویکرد هیات ارزیابی این بخش از جشنواره همانند بخش تجربه های نو و نگاه ویژه رویکردی کیفیت گراست و از میان تمامی آثار متقاضی این بخش فقط 12 نمایش برای حضور در جشنواره انتخاب خواهند شد.

وی افزود:هنرمندان دراین مرحله تلاش خود را در این جهت معطوف بدارند که هر چه بیشتر چشم انداز اجرایی اثر خود را از جمله نورپردازی، طراحی صحنه و لباس، موسیقی و ... عرضه کنند، تا در جلسه داوری مورد استفاده قرار گیرد.



ستار هدایت‌خواه: با ارزیابی دقیق ادوار گذشته جشنواره تئاتر فجر، کاستی‌ها اصلاح شود

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در حوزه زیرساخت‌های تئاتر باید توجه ویژه ای لحاظ شود، زیرا بسیاری از مراکز تئاتری با مشکل مواجه هستند. از این رو کمیسیون فرهنگی سعی می‌کند بودجه‌های پراکنده را متوجه تئاتر کند. هنر در ذهن و روح مخاطب تاثیر خواهد گذاشت و هر پیامی در این قالب ارایه شود را در اذهان ماندگار خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه جشنواره تئاتر فجر، سی امین سال برگزاری را پشت سر می‌گذارد مسئولان تئاتر برای اثر گزاری این جشنواره باید بتوانند با ارزیابی دقیق دوره‌های پیشین جشنواره، ضعف ها و کاستی های گذشته را اصلاح کرده و برای بهبود عملکرد آن از مدیران با تجربه استفاده کنند.

نماینده مردم بویر احمد و دنا در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه زیرساخت‌های تئاتر باید توجه ویژه ای لحاظ شود، زیرا بسیاری از مراکز تئاتری با مشکل مواجه هستند، از این رو کمیسیون فرهنگی سعی می‌کند بودجه های پراکنده را متوجه تئاتر کند.

وی با اشاره به پراکندگی بودجه‌های فرهنگی کشور اظهار کرد: مشکل پراکندگی و متمرکز نبودن در فعالیت نهادهای فرهنگی وجود دارد، زیرا نهادها متعدد و متکثر هستند و در بسیاری موارد کارهای متداخل و موازی انجام می‌دهند لذا نیاز به ساماندهی نهادهای فرهنگی است تا در خلال آن بودجه‌های فرهنگی نیز تمرکز بیشتری پیدا کند. در آن صورت می توان امیدوار بود تئاتر کشور بیش از گذشته رشد پیدا می کند.

شهرام کرمی: تئاتر خیابانی پر مخاطب ترین بخش جشنواره است

تئاتر خیابانی پر مخاطب ترین بخش جشنواره تئاتر فجر محسوب می شود و ما همیشه در این بخش شاهد اجراهای متنوعی از گروه ها تئاتری هستیم.

شهرام کرمی کارگردان و نمایشنامه نویس گفت: تئاتر خیابانی در دو دهه عمر خود توانسته به مرحله تئاتر حرفه ای برسد و می توان گفت در تئاتر خیابانی دیگر دوران تجربه و معرفی به پایان رسیده و در اواخر دهه دوم از فعالیت این بخش از تئاتر شاهد بلوغ آن هستیم.

کرمی با اشاره به حضور پر رنگ تئاتر خیابانی در جشنواره، افزود: بخش تئاتر خیابانی در جشنواره تئاتر فجر جزء پر مخاطب ترین بخش ها است که ما در آن شاهد اجراهای متنوعی از هنرمندان این عرصه هستیم. باید بخش تئاتر خیابانی در جشنواره مانند بخش صحنه ای با شکل و شیوه جدیدی برگزار شود و بخش هایی به آن اضافه شود. ما می توانیم در بخش خیابانی شاهد بخش های چشم انداز و تجربه های نو باشیم و نمایش های آیینی خیابانی را به صورت مجزا برگزار کنیم.

وی درباره اجرای عمومی نمایش های خیابانی ابراز امیدواری کرد و در این باره گفت:«اجرای عمومی تئاتر خیابانی موجب شکوفا شدن اینگونه نمایش های می شود زیرا تئاتر خیابانی برای مخاطب به اجرا در می آید و تنها جدولی در برنامه جشنواره های مختلف نیستند.

این کارگردان ادامه داد:حضور تئاتر خیابانی کشورهای خارجی در جشنواره بسیار تاثیر گذار است، زیرا ما با تجربه‌های تئاتری دنیا آشنا می شویم و این مساله ارتقاء دانش هنرمندان این عرصه را به دنبال دارد. در چند سال اخیر که گروه‌های خارجی در جشنواره حضور پیدا می کنند، هنرمندان از این گروه ها توقع زیادی دارند و می خواهند اجرایی خاص و منحصر به فرد را از گروه ها شاهد باشند این مساله نشان دهنده موفق بودن و دیده شدن این بخش از جشنواره تئاتر فجر است.



محبوبه بیات: کارگاه های آموزشی جشنواره فجر هدفمندتر برگزار شود

کارگاه‌های آموزشی جشنواره تئاتر فجر که با حضور هنرمندان بین المللی برگزار می‌شود، باید هدفمندتر برگزار شود به صورتی که کارگردانان و بازیگران با سابقه نیز در آنها شرکت کرده و خود را به روز کنند.

محبوبه بیات از بازیگران پیشکسوت تئاتر گفت: حضور گروه های خارجی در جشنواره تئاتر فجر باید بیش از این باشد، چرا که اجرای این گروه ها برای جوانان و هنرمندان حرفه ای جنبه آموزشی دارد. متاسفانه تعداد اجرای گروه های خارجی در جشنواره کم است و همه نمی توانند آنها را ببینند. از سویی دیگر برگزار کنندگان جشنواره تئاترفجر، باید تدابیری بهتری برای جذب کارگردان های حرفه ای برای حضور در این بخش از جشنواره بیاندیشند.

این بازیگر ادامه داد: باید برای جشنواره تئاتر فجر به عنوان یک جشنواره بین المللی حرمت قائل شویم. این جشنواره نباید محل تمرین گروه های غیر حرفه ای باشد و تعهد اجرا عمومی این گروه ها در سالن های حرفه ای به نظرم درست نیست. چون صرف حضور در جشنواره به معنای داشتن کیفیت اجرا نیست.

وی ادامه داد: این هزینه ها باید صرف آموزش در تئاتر شود. مثلا همین کارگاه های آموزشی که در حاشیه جشنواره فجر برگزار می شود، خیلی خوب است ولی باید هدفمند باشد تا کارگردانان و بازیگران بزرگ هم در آنها حضور یابند. باید در تئاتر با دیگران تعامل داشت و خود را به قولی به روز کرد نباید از این مسئله هراس داشت و فکر کرد که دیگر حرفه ای شده ایم و نیازی به آموزش نداریم.

بیات افزود: نکته مهم دیگر درباره حضور گروه های شهرستانی است. همه می دانیم که امکانات در شهرستان خیلی کم است، قیاس کیفیت یک گروه شهرستانی با تهرانی بی انصافی است و باعث می شود بچه ها اعتماد به نفس خود را از دست بدهند. به نظرم پس از پذیرفته شده یک نمایش و قبل از حضور آن در جشنواره،اساتیدی باید به شهرستانها اعزام شوند و با این گروها کار کنند تا به بالا رفتن سطح کیفی نمایش آنها کمک شود.



سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از تاریخ 5 تا 22 بهمن سال جاری به دبیری رحمت امینی برگزار می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره تئاتر فجر www.fitf.ir مراجعه کنید.

