دستگیری شکارچی غیرمجاز در چهارباغ گرگان

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این متخلف یک قبضه اسلحه غیر مجاز دولول ساچمه زنی ( قاچاق ) و لاشه یک قطعه کبک و قطار فشنگ و تجهیزات انفرادی کشف و ضبط شد، پرونده به همراه ادوات ضبط شده و صورتجلسه تنظیمی تحویل مقامات قضایی شد.

ممشتی افزود: در شرایطی که هر روز شاهد درگیری و افزایش خشونت علیه مأموران زحمتکش محیط زیست هستیم بر همه مردم طبیعت دوست و نجیب منطقه فرض است به یاری حیات وحش که بیشتر گونه های آن کمیاب بوده شتافته و دست شکارچیان خاطی را از این حیوانات کوتاه کنند.



وی ادامه داد بر این اساس اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از تمام علاقمندان و دوستداران طبیعت و حیات وحش درخواست می کند که ما را در حفاظت از این میراث های طبیعی ارزشمند یاری داده تا با این افراد که قصد سودجویی از این گونه های با ارزش را دارند برخورد قانونی صورت گیرد و نسل این گونه حمایت شده از خطر انقراض نجات یابد.