بیوک ملکی شاعر و تصویرگر کودک و نوجوان که به مناسبت پنجاه و ششمین سالگرد انتشار مجله کیهان‌بچه‌ها با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد، گفت: تا پیش از انقلاب، شمار مجلات ادبیات کودک و نوجوان به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسید. یکی از این مجله‌ها کیهان بچه‌ها بود. به علاوه آن زمان، تولید چندانی در زمینه ادبیات کودک و نوجوان وجود نداشت و مطالب بیشتر مجلات از راه ترجمه مقالات خارجی حاصل می‌شد.

وی افزود: قبل از انقلاب تعداد مولفان ادبیات کودک و نوجوان بسیار کم بود. به هر حال مجله کیهان‌ بچه‌ها در آن روزگار، یکی از خواندنی‌هایی بود که به دست بچه‌ها می‌رسید. بعد از انقلاب چه در زمان سردبیری وحید نیکخواه آزاد و چه زمان سردبیری داریوش نوروزی، کیهان بچه‌ها جزو مجلات جریان‌ساز ادبیات کودک و نوجوان بود. یعنی دفتر کیهان ‌بچه‌ها، پاتوق تمام شاعران کودک و نوجوان بود که در آن زمان در عرصه ادبیات قلم می‌زدند.

این شاعر گفت: نویسندگان و شاعران کودک و نوجوان کشور، هر هفته در دفتر کیهان‌ بچه‌ها جلسه داشتند و با هم بحث و گفتگو می‌کردند. همین‌طور تصویرگرها هم با یکدیگر جلسه داشتند. بسیاری از تصویرگران به نامی که امروز فعالیت می‌کنند، مانند کریم نصر، محمدعلی بنی‌اسدی، فیروزه گل‌محمدی و اکبر نیکان‌پور در این جلسات حضور داشتند و درباره تصاویری که قرار بود برای بچه‌ها چاپ شود، به بحث و گفتگو می‌نشستند.

ملکی گفت: کیهان بچه‌ها در آن زمان، در شکل‌گیری جریان شعر و داستان کودک و نوجوان بسیار دخیل بود. اما بعد از آن، جلسات تعطیل شدند و کیهان بچه‌ها تبدیل به یک مجله آرام شد که برای بچه‌ها مطلب منتشر می‌کرد که خیلی از این مطالب با مقالات قبلی قابل مقایسه نبود. بیشتر این مطالب، خلاق نبودند و باعث رکود مجله شدند. در واقع کیهان بچه‌ها دیگر یک مجله جریان‌ساز نبود. درست است که کیهان‌ بچه‌ها سال‌هاست که منتشر می‌شود، ولی دیگر به آن دوران اوج و جریان‌سازی‌اش بازنگشته است و یک مجله معمولی و کم‌مخاطب است.

سراینده مجموعه شعر «ستاره باران» گفت: به هر حال مجله باید منتشر شود، ولی باید تاثیرگذار باشد. به نظرم امروز، مجلات رشد و دیگر مجلات گروه سنی نوجوان تاثیرگذارتر از کیهان بچه‌ها هستند و بچه‌ها با علاقه‌مندی آن‌ها را مطالعه می‌کنند. به یاد دارم که تمام ارتباط‌های اهالی ادبیات کودک و نوجوان کشور در کیهان بچه‌ها شکل گرفت و دفتر مجله، به نوعی خانه همه کسانی بود که در زمینه ادبیات کودک و نوجوان ایران قلم می‌زدند.

وی در پایان گفت: من با مجموعه مجلات کیهان اختلاف نظرهایی دارم، ولی مسائلی که درباره کیهان بچه‌ها بیان کردم، از نظر ادبی و فنی بود و امیدوارم ابراز عقیده‌ام، دلیل اختلاف نظر با مجلات کیهان تلقی نشود.