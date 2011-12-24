سقوط 2 نفر از ارتفاعات برف انبار قم

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی قم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک گروه هفت نفره روز جمعه به قصد صعود به قله برف انبار از ارتفاعات روستای فردو رفته بودند که در راه برگشت دو نفر از آنها به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی در هنگام پایین آمدن از کوه دچار آسیب شدند.



حمید کریمی افزود: از این گروه هفت نفره دو نفر خانم و پنج نفر آقا بوده‌اند که مصدومان این حادثه هر دو از آقایان هستند.



وی در ادامه اظهار داشت: مصدومان حادثه 33 و 18 سال سن داشته اند که به ترتیب از ناحیه دست چپ و لگن دچار شکستگی شده اند.



مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی قم در پایان گفت: مأموران ایستگاه شماره هفت آتش نشانی پس از دریافت خبر از ستاد فرماندهی سازمان در محل حاضر و با استفاده از تجهیزات کوهستان و همکاری نیروهای سازمان هلال احمر اقدام به نجات مصدومان و تحویل آنها به نیروهای اورژانس کردند.