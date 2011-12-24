مشکل خرید علوفه در سایه نوسان بازار ارز

سعید سلطانی سروسطانی در گفتگو با مهر در زمینه افزایش قیمت شیر گفت: متوسط قیمت شیر خام در کشور 540 تومان است، همچنین در برخی موارد نیز با قیمت 400 تومان یا بالای 600 تومان نیز ممکن است فروخته شود.

وی در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمت فرآورده های لبنی بر عهده ما نیست، مطرح کرد: شیر خام قیمت پایه دارد ولی برخی سعی دارند با این اعداد و ارقام بازی کنند.

این مقام مسئول در زمینه قیمت جوایر شیر نیز اظهار داشت: معمولا در فصل پاییز به دلیل پایین بودن میزان میکروب شیر و بالا بودن پروئین و چربی، کارخانجات به دامدار جایزه پرداخت می کنند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور بیان کرد: به طور قطع استفاده کارخانجات از شیر با کیفیت و بدون میکروب منجر به تولید فرآورده‌هایی با کیفیت بالاتر می ‌شوند؛ در نتیجه راندمان کار آنها نیز افزایش می یابد.

وی با اشاره به ادعای برخی تولید کنندگان فرآورده های لبنی مبنی بر خرید شیر خام با قیمت 650 تومان، تأکید کرد: قیمت پایه شیر 650 تومان نیست؛ در واقع قیمت پایه شیر به همراه میزان بالابودن پروتئین و چربی محاسبه می شود.

سلطانی سروسطانی گفت: در حالی که به ازای هر 10 دهم درصد چربی 7 تومان به دامدار پرداخت می کنند، کارخانجات کره را کیلویی 8 تا 9 هزار تومان می فروشند.

این مقام مسئول قیمت خرید شیر از دامداررا 540 تومان اعلام کرد و اظهار داشت: سازمان‌های نظارتی باید کنترل کنند که چرا تولید کنندگان فرآورده های لبنی علی رغم مشخص بودن قیمت پایه شیر نسبت به افزایش قیمت اقدام می کنند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور خاطرنشان کرد: از مهرماه تا کنون متوسط قیمت شیر 20 تومان تغییرات داشته است به نحوی که قیمت شیر در مهر 520 تومان بوده که در حال حاضر به 540 تومان رسیده است.

وی گفت: در فصل پاییز و زمستان زایش در گاوداری‌ها کمتر است، در نتیجه میزان تولید شیر نیز کاهش می یابد اما دوباره از اواخر دی ماه زایش گاوها آغاز شده و میزان تولید نیز افزایش می یابد.

سلطانی سروسطانی افزود: کمک 100 میلیارد تومانی به دامداران برای خرید علوفه گفت: قراردهایی زیادی برای تهیه علوفه بسته ایم اما به دلیل نوسان بازار ارز ما را دچار مشکل کرده است.

مشکل شدن گشایش ال سی برای خرید علوفه

وی ادامه داد: اغلب کشورها ال سی باز نمی کنند و ناچار هستند که از دلار غیر دولتی استفاده کنند، این مسئله باعث گرانی قیمت علوفه می شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور تصریح کرد: اگر دولت تسهیلاتی را در نظر بگیرد و ارز دولتی در اختیارمان قرار دهد، می توانیم این ارز را در اختیار افرادی که وارد کننده هستند، قرار دهیم تا قیمت علوفه کاهش یابد.



سلطانی سروسطانی با اشاره به اختصاص 100 میلیارد تومان بودجه برای خرید علوفه، اعلام کرد: با مبلغ 100 میلیارد تومان 70 هزار تن علوفه توزیع شده است، همچنین با توجه به گشایش ال سی 50 هزار تن علوفه نیز از کشور کانادا به زودی (ظرف 20 روز آینده) پس از بارگیری راهی کشورمان می شود.

وی درباره میزان علوفه مورد نیاز کشور گفت: جو مورد نیاز کشور به میزان 600 تا 700 هزار تن است که به همراه سایر اقلام بیش از یک میلیون و 200 هزار تن به انواع علوفه مثل جو، ذرت کنجاله نیاز داریم. از سوی دیگر، به دلیل گشایش ال سی واردات علوفه با مشکل مواجه شده است.

سلطانی سروسطانی با بیان این مطلب که قیمت علوفه وارداتی برای دامدار کیلویی 370 تومان است، گفت: در حال حاضرقیمت جویی که به دامدار می دهیم، 400 تومان است ولی در بازار آزاد به قیمت کیلویی 450 تومان فروخته می شود، البته به همراه قیمت کرایه برای دامدار کیولیی470 تومان تمام می شود.