یعقوبی: اجازه دو اجرایی بودن را نداریم

یعقوبی درباره وضعیت اجرای عمومی نمایش "خشکسالی و دروغ" به خبرنگار مهر گفت: ما زمانی که اولین بازبینی نمایش را رفتیم مواردی به صورت شفاهی به من گفته شد و ما رعایت کردیم. اشتباه این بود که از بازبین‌ها نخواستیم که موارد را به صورت مکتوب به ما ارائه دهند و البته اشتباه آن‌ها هم بود که به صورت مکتوب موارد را به ما ارائه ندادند. بعد از مدتی با دستور توقیف روبرو شدیم.



وی یادآور شد: با همکاری بچه‌های مطبوعات کار به جایی رسید که آقای دشت‌گلی به تماشای نمایش نشست. بعد از این بازبینی مواردی که ارائه شده مواردی نبود که بتوانند باعث توقیف یک نمایش باشند. بیشتر مواردی که گفته شده بود مواردی بود که در نمایشنامه چاپ شده "خشکسالی و دروغ" وجود داشت و یا درباره نگفتن کلمه 25 بود که شورای نظارت و ارزشیابی به گفته بود از این کلمه استفاده کنیم.



کارگردان نمایش "خشکسالی و دروغ" معتقد است موارد اصلاحی اعلام شده از سوی محمد دشت‌گلی، سرپرست اداره‌کل هنرهای نمایشی تنها توجیهی برای توقیف اجرای عمومی این نمایش بوده است.

یعقوبی با اشاره به نظر مثبت محمد دشت‌گلی بعد از بازبینی نهایی نمایش و انعکاس آن در مطبوعات گفت: ما در انتظار دستور لغو توقیف بودیم ولی این امر میسر نشد و با وجود نظر مثبت آقای دشت‌گلی نمایش ما به صحنه نرفت تا در نهایت بعد از چند روز تأخیر، نمایش از جمعه اجرای عمومی خود را از سر گرفت.



سرپرست گروه "تئاتر این روزها" با اشاره به خسارات وارد شده به گروه نمایش "خشکسالی و دروغ" تأکید کرد: من اعلام خسارت خواهم کرد. یکی دیگر از راه‌های جبران ضربات و خساراتی که به گروه وارد شده دو اجرایی شدن نمایش است. اما طبق شنیده‌های شفاهی نمی‌توانیم نمایش را در دو اجرا به صحنه ببریم. اما دلایل این امر مشخص نیست.



وی خواستار پاسخ از سوی مدیران و مسئولان تئاتری در خصوص دلایل اینکه نمایش "خشکسالی و دروغ" چرا نباید دو اجرایی باشد، شد.