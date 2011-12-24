کشف پروتئینی که به مغز در ساخت خاطرات جدید کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه تکنولوژی ماساچوست این پروتئین را که Npas4 نام دارد در موشها شناسایی کردند.

Npas4 نقشی بنیادی در منطقه ویژه ای از مغز ایفا می کند که فضای CA3 در هیپوکامپ نام دارد. این منطقه، مقر اصلی "حافظه وابسته به بافت" است.

این حافظه، خاطرات بلند مدتی را ذخیره می کنند که از تجربه ای که تازه دیده شده است متولد می شوند و مثلاً به موشهای آزمایشگاهی پس از اینکه راه فرار را پیدا کردند کمک می کند به یاد بیاورند چگونه از هزارتو بیرون بروند.

درحقیقت، زمانی که شما یک واقعه جدید را تجربه می کنید مغزتان با تغییر اتصالات بین نورونی، خاطره ای از آن را رمزگذاری می کند. برای ایجاد این تغییرات به ژنهایی نیاز است که بر روی این نورونها عمل کنند.

براساس گزارش ساینس، این محققان برپایه یک سری از آزمایشاتی که بر روی موشهای اصلاح ژنتیکی شده انجام دادند کشف کردند که پروتئین Npas4 اولین کلیدی است که بسیاری از ژنها را در DNA روشن می کند که از میان آنها می توان به "ژنهای بیان سریع" (IEGs) اشاره کرد. IEGs ها برای این نوع ویژه از یادگیری ضروری هستند.

Npas4 یک فاکتور رونویسی است که کپی شدن سایر ژنها در RNA پیام رسان را کنترل می کند.

دانشمندان "ام. آی. تی" به منظور دستیابی به این نتایج، کلید Npas4 را به روشی مصنوعی خاموش کردند. موشهای بدون این پروتئین فراموشکار شدند اما به محض اینکه این کلید دوباره فعال شد موشها توانایی حافظه وابسته به بافت خود را دوباره به دست آوردند.