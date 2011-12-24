روزهای سخت بانک مرکزی بدون قائم مقام و معاون اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در حالی روزهای سخت خود را به دلیل نوسانات قیمت ارز و وضعیت بازار طلا و سکه می گذراند که هنوز قائم مقام و معاون اقتصادی جدید این بانک معرفی نشده اند.

گرچه بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در 23 آبان ماه سال جاری اعلام کرده بود که تا پایان هفته معاون اقتصادی و قائم مقام جدید بانک مرکزی را معرفی می کند، اما با گذشت 41 روز هنوز بانک مرکزی بدون قائم مقام و معاون اقتصادی فعالیت می کند.

این در حالی است که هنوز بر روی سایت بانک مرکزی نام سید حمید پورمحمدی در بخش اعضای هیئت عامل به عنوان قائم مقام در کنار اسامی محمود بهمنی رئیس کل، سید محمود احمدی دبیرکل، مینو کیانی راد معاون ارزی، بهمن مسگرها معاون اداری و مالی درج شده است. در عین حال، هنوز نام ابراهیم درویشی به عنوان معاون نظارت در این بخش ذکر نشده است.

براساس تبصره 1 ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه قائم مقام بانک مرکزی که عضو هیئت عامل این بانک است، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

همچنین در تبصره 2 همین ماده قانونی آمده است: رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی و بانکی و اقتصادی با حداقل 10 سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

براساس قانون پولی و بانکی کشور اختیارات قائم مقام از طرف رئیس کل بانک تعیین می‌شود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت وی، قائم مقام دارای کلیه اختیارات رئیس کل است.

پیش از این مسئولیت نظارت بر عملکرد نظام بانکی کشور مستقیما برعهده قائم مقام بود که با معرفی معاون نظارت تا حدود از اختیارات قائم مقام در این بخش کاسته شده است.

در عین حال حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی برای فعالیت به بانک اکو رفته است. براساس قانون پولی و بانکی کشور معاونان بانک مرکزی از جمله معاون اقتصادی از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب و وظایف آنان بوسیله نامبرده تعیین می‌شود.

از سوی دیگر بخش مدیران دارای صلاحیت از سوی بانک مرکزی با گذشت چندین ماه هنوز به روز نشده است و اسامی مدیرعامل جدید بانک سامان و اعضای هیئت مدیره جدید اعلام نشده است، پیش از این اعضای هیئت مدیره بانک سامان در مجمع بانک به صورت دسته جمعی استعفا کرده بودند.

در همان زمان عنوان شده بود که فرد حقیقی برای مدیرعاملی این بانک به بانک مرکزی پیشنهاد نشده است، بلکه حقوقی ها به عنوان هیئت مدیره به بانک مرکزی معرفی شده اند و حقوقی ها گزینه های خود را معرفی خواهند کرد. پیش از این ولی ضرابیه مدیرعامل بانک سامان بود. نام برخی دیگر از مدیران نظام بانکی مانند بهمن وکیلی در لیست اسامی مدیران دارای تائید صلاحیت هنوز به چشم نمی خورد.