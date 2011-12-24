کارگاه راهکارهای ارتقای سطح کیفی خبر در صدا و سیما برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین راهکارهای ارتقای سطح کمی و کیفی گزارشها و مجموعه های خبری در کارگاهی تخصصی با حضور مدیر ارزیابی اخبار استانها و گروه ارزشیاب گزارشها و ... در شهرکرد آموزش داده شد.

این کارگاه دو روزه با حضور سردبیران، دبیران، خبرنگاران، تصویربرداران و تدوینگران واحد اطلاعات و اخبار مرکزاستان چهار محال و بختیاری برگزار شد.

معلم طاهری مدیرارزیابی اداره کل اخباراستانها در این کارگاه با اشاره به توانمندی کارکنان واحد اطلاعات و اخبار چهارمحال و بختیاری و سابقه درخشان آنها در تهیه گزارشهای خبری اظهار داشت: این واحد می تواند با ظرفیتهای موجود، به جایگاه اصلی خود در بین مراکز استانها دست پیدا کند.

سعیدی معاون اطلاعات و اخبارصدا و سیمای چهار محال و بختیاری هم با اشاره به تأثیر مثبت آموزش در تولیدات خبری گفت: تداوم آموزشهای کارگاهی واحد ارزیابی تأثیر بسزایی در رفع ابهامات، افزایش کمی و کیفی تولیدات خبری و انتقال سیاست های رسانه ای دارد.