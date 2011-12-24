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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

با برتری مقابل ژاپن؛

تیم فوتبال نابینایان ایران سهمیه حضور در پارالمپیک 2012 لندن را کسب کرد

تیم فوتبال نابینایان ایران سهمیه حضور در پارالمپیک 2012 لندن را کسب کرد

تیم فوتبال نابینایان و کم بینایان کشورمان با برتری مقابل ژاپن جواز حضور در مسابقات فوتبال پارالمپیک 2012 لندن را بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نابینایان کشورمان امروز شنبه در آخرین روز از رقابتهای انتخابی پارالمپیک 2012 لندن به مصاف ژاپن، میزبان مسابقات رفت و موفق شد حریف خود را با دو گل از پیش رو بردارد.

نابینایان فوتبال ایران در این بازی عملکرد درخشانی را با چشمان بسته در معرض دید تماشاگران آسیایی قرار داده و مقتدرانه در دیدار با ژاپن با گلزنی بهزاد زادعلی اصغر و حسین رجب‌پور بازی را به پایان بردند. با این نتیجه تیم ایران جواز حضور در پارالمپیک 2012 لندن را بدست آورد.

در دیگر دیدار این رقابتها تیم چین که پیش از این صعودش به پارالمپیک لندن قطعی شده بود با حساب 2 بر یک کره جنوبی را شکست داد. بدین ترتیب تیمهای چین با 9 امتیاز و ایران با 4 امتیاز هر دو سهمیه حضور در پاراالمپیک 2012  لندن را بدست آوردند.

گفتنی است تیمهای ایران و چین فردا یکشنبه برای مشخص شدن قهرمان این رقابتها به میدان خواهد رفت.

کد مطلب 1491588

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