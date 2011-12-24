9 صیاد متخلف در آبهای گلستان دستگیر شدند

سرهنگ ابراهیم کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی مرحله مرحله عملیات دریایی،مامورین یگان حفاظت موفق به کشف و ضبط یک فروند شناگر سنگین با تعداد سه نفر سرنشین و تعداد دو فروند قایق پارویی غیر مجاز در حال صید با تعداد 6 نفر سرنشین صیاد غیر مجاز در منطقه صیدگاه ترکمن و چپاقلی شدند.

وی اظهار داشت: از این عاملان غیر مجاز یک فروند قایق موتوری 200 قوه اسب بخار از نوع سوزوکی و 31 کیلوگرم ماهی استخوانی غیر مجاز از نوع کفال و کلمه کشف شد.

کیخا گفت: همچنین تعداد دو کیسه دام فلسدار و 70 لیتر بنزین همراه با 16 شاخه لنگر و 75 رشته دام ماهی استخوانی و سایر ادوات صید غیر مجاز کشف و ضبط شد.

گلستان حدود 100 کیلومتر نوار ساحلی دارد.

