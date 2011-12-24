عملیات انتقال میان حوزه ای آب به دریاچه ارومیه تسریع یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محمودی در جلسه شورای منطقه ای مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه، ضمن تاکید بر لزوم بهره گیری از تمامی ظرفیتها برای رفع مشکل کم آبی دریاچه ارومیه، افزود: مطالعات و اقدامات اجرایی موثری در خصوص انتقال آب میان حوزه ای و افزایش بارشها در حوضه آبریز دریاچه در حال انجام بوده و با توجه به مطالبه جدی مسئولان و مردم باید روند اجرای عملیات تسریع یابد.



وی با اشاره به اینکه برای احیا دریاچه ارومیه باید از تمامی شیوه های تامین آب استفاده شود، اظهار داشت: عزم مسئولان در احیای دوباره دریاچه ارومیه و تامین آب مورد نیاز این تالاب بین المللی جدی بوده و برای آب رسانی به آن تمامی شیوه ها ممکن باید مورد توجه قرار گیرد .



در این جلسه مشاور پروژه بارورسازی ابرها در استان گزارشی از مطالعات امکان سنجی و برنامه ریزی های میدانی در دست اجرای این طرح ارائه کرد که بر اساس مطالعات کارشناسان بارورسازی ابرها بطور میانگین 10 تا 20 درصد میزان بارش ها را افزایش می دهد .

از سال آبی 75 – 74 تا کنون رقوم ارتفاعی سطح تراز آب دریاچه ارومیه سیر نزولی پیدا کرده و در طول سالهای اخیر آب دریاچه بالاتر از شش متر کاهش داشته که نیاز به یک عزم ملی و منطقه‌ای برای نجات این اکوسیستم با ارزش و بحران زده است.



بنا بر تحقیقات انجام شده از 12 سال پیش تا کنون نمودار تراز آب پارک ملی دریاچه ارومیه رو به پایین است و مطالعات مدیریت زیست بوم حوضه آبریز دریاچه ارومیه که با همکاری بانک جهانی به اتمام رسیده، نشان می‌دهد دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد.



پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی های خاص خود بعد از دریاچه شور بحر المیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دایمی با دارا بودن 102 جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.



مساحت این دریاچه بیش از 570هزار هکتار است. با به خطر افتادن وضعیت این دریاچه علاوه بر تهدیدات زیست محیطی استان، حیات گونه های با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد ایرانی و... نیز به خطر افتاده است.