علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان ماده واحده به دولت پیشنهاد داده تا لایحه ای جهت ردیف بودجه مستقل برای مقاوم سازی اماکن دانشگاهی داشته باشیم.
معاون وزیر علوم درباره سرنوشت این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد از دفتر دولت به دفتر معاون اول رئیس جمهور رفته تا در دولت به عنوان یک ماده واحده مطرح شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که امروز بیش از هر زمان دیگر به دنبال اجرای آن هستیم مقاوم سازی دانشگاههایی است که دارای قدمت بالایی هستند لذا سیاست ما این است که دولت را برای گرفتن ردیف مستقل بودجه ویژه مقاوم سازی توجیه کنیم.
وی تاکید کرده بود: اگر دولت این بودجه را برای مقاوم سازی اختصاص ندهد، هزینه نگهداری ساختمانها سال به سال افزایش خواهد یافت و بعد از گذشت مدتی دیگر قابل استفاده نیستند.
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