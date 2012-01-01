علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان ماده واحده به دولت پیشنهاد داده تا لایحه ای جهت ردیف بودجه مستقل برای مقاوم سازی اماکن دانشگاهی داشته باشیم.

معاون وزیر علوم درباره سرنوشت این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد از دفتر دولت به دفتر معاون اول رئیس جمهور رفته تا در دولت به عنوان یک ماده واحده مطرح شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که امروز بیش از هر زمان دیگر به دنبال اجرای آن هستیم مقاوم سازی دانشگاههایی است که دارای قدمت بالایی هستند لذا سیاست ما این است که دولت را برای گرفتن ردیف مستقل بودجه ویژه مقاوم سازی توجیه کنیم.

متکان افزود: برای این منظور با تشکیل تیمی در وزارت علوم در حال برآورد هزینه ها و نیازهای دانشگاهها هستیم.

معاون اداری مالی وزارت علوم با اشاره به وضعیت فعلی مقاوم سازی دانشگاهها اظهار داشت: در حال حاضر بودجه ای معادل 70 میلیارد ریال برای این منظور داریم اما این بودجه ای نیست که بتوان حجم بالای دانشگاههای قدیمی که نیاز به مقاوم سازی دارند را پوشش داد.

متکان آبان ماه امسال در همایش معاونان اداری مالی، مدیران بودجه و طرح‌های عمرانی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور گفته بود: بسیاری از دانشگاه‌ها بالای 40 تا 50 سال قدمت دارند که ما برای مقاوم سازی و استفاده بهینه از این ساختمان‌ها به بودجه‌ای نزدیک به 200 میلیارد تومان نیاز داریم.