به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کمالالدینی اظهار کرد: توزیع گل های متبرک طی مراسمی پس از تلاوت قرآن کریم و ذکر مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت(ع) توسط فراشان حرم مطهر، هر روز از ساعت 5:30 تا 6:30 صبح در رواق غدیر حرم رضوی برگزار میشود.
وی بیان کرد: براساس یک سنت دیرینه، گلهای روی ضریح حضرت رضا(ع) هر روز صبح توسط سر کشیک خدام حرم تعویض و گلهای تازه جایگزین آنها میشود.
وی افزود: هر روز صبح قبل از ساعت7 صبح چهار دسته گل بسیار زیبا که هر کدام از 100 شاخه گل تشکیل شده، طی مراسمی خاص در چهار گوشه بالای ضریح حضرت رضا(ع) قرار میگیرد و بر زیبایی و طراوت مضجع منور میافزاید.
کمالالدینی اظهارداشت: گلهای متبرک بالای ضریح بعد از گذشت 24 ساعت جمعآوری و به خدمتگزاران افتخاری شمیم رضوان زیر نظر اداره فراشان حرم مطهر تحویل میشود و سپس برای توزیع بین زائران و شیفتگان حضرترضا(ع) در بستههای متبرک همراه با صلوات خاصه حضرت رضا(ع) و زیارت عاشورا آمادهسازی میشود.
وی بیان کرد: گلهای تهیه شده برای فوق ضریح که در گلدانهای فلزی با روکش طلایی قرار دارند، از مرغوب ترین انواع گلها هستند که توسط متخصصین پرسابقه و با سلیقه در فن گلآرایی در سازمان باغات آستان قدس آماده و در نخستین ساعات هر روز به حرم حضرت رضا(ع) منتقل میشود.
کمالالدینی متذکر شد: گلهای مورد استفاده از انواع گلایل، مریم، میخک، رز، ژرورا، مارگریت و زنبق هستند که گلهایی مقاوم و زیباهستند و برای مدت 24 ساعت علیرغم ازدحام جمعیت و گرما با طراوت باقی میمانند.
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