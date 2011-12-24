آیدا پناهنده، کارگردان در این باره به خبرنگار مهر گفت: طرح اولیه کار "اعتراف به قتل" نام داشت، اما از آنجایی که عملاً قتلی در کار صورت نگرفته بود در نهایت تصمیم بر این شد تا با نام "آبروی از دست رفته آقای صادقی" تغییر یابد.

این کارگردان در ادامه گفت:کل مراحل تولید این تله فیلم 26 روز زمان برد و در حال حاضر تدوین آن به پایان رسیده و موسیقی آن از سوی مجید پوستی در حال آماده سازی است.

به گفته پناهنده فیلم درباره زندگی آدم محبوبی به اسم آقای صادقی است که همه برایش احترام زیادی قائل‏اند و ناخواسته مجبور می‌شود اشتباهاتی مرتکب شود که نهایتا شخصیت خود را زیر سئوال می‌برد.

"آبروی از دست رفته آقای صادقی" با همکاری مشترک آیدا پناهنده و ارسلان امیری نوشته شده و بیژن امکانیان، رضا بهبودی، نازگل نادریان، معصومه رحمانی، ناز شادمان، میثم رازفر، پوریا رحیمی در آن بازی کردند.

این فیلم محصول مرکز سیمافیلم است.