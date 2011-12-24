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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

خزاعی در گفتگو با مهر:

"قلاده‌های طلا" برای حضور در جشنواره فرم پر کرد

"قلاده‌های طلا" برای حضور در جشنواره فرم پر کرد

تهیه‌کننده "قلاده‌های طلا" ساخته ابوالقاسم طالبی که یکی از سیاسی‌ترین آثار سینمایی کشور به شمار می‌رود، از آغاز صداگذاری این فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجر خبر داد.

محمد خزاعی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: اسحاق خانزادی صداگذاری این فیلم را مدتی است، اغاز کرده و در مهلت تعین شده نیز برای حضور "قلاده های طلا" در جشنواره فیلم فجر امسال اقدام کردیم.

این فیلم به دلیل تهیه‌کنندگی خزاعی که هم اکنون به عنوان دبیر جشنواره فجر فعالیت می‌کند، در بخش رقابتی سی‌امین جشنواره فیلم فجر حضور ندارد و در بخش مهمان به نمایش درمی‌آید.

فیلمبرداری فیلم "قلاده‌های طلا" تابستان امسال انجام شد. در این فیلم امین حیایی، محمدرضا شریفی‌نیا، حمیدرضا پگاه، علی رام نورایی، نیلوفر خوش‌خلق، دکتر محمود عزیزی، حسین سحرخیز، اکبر سنگی، مهدی صبایی، کیانوش گرامی، بهادر زمانی، ونوس مجلسی، داریوش اسدزاده، پوراندخت مهیمن و اکبر پاکزاد بازی می‌کنند.

کد مطلب 1491601

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