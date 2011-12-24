محمد خزاعی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: اسحاق خانزادی صداگذاری این فیلم را مدتی است، اغاز کرده و در مهلت تعین شده نیز برای حضور "قلاده های طلا" در جشنواره فیلم فجر امسال اقدام کردیم.

این فیلم به دلیل تهیه‌کنندگی خزاعی که هم اکنون به عنوان دبیر جشنواره فجر فعالیت می‌کند، در بخش رقابتی سی‌امین جشنواره فیلم فجر حضور ندارد و در بخش مهمان به نمایش درمی‌آید.

فیلمبرداری فیلم "قلاده‌های طلا" تابستان امسال انجام شد. در این فیلم امین حیایی، محمدرضا شریفی‌نیا، حمیدرضا پگاه، علی رام نورایی، نیلوفر خوش‌خلق، دکتر محمود عزیزی، حسین سحرخیز، اکبر سنگی، مهدی صبایی، کیانوش گرامی، بهادر زمانی، ونوس مجلسی، داریوش اسدزاده، پوراندخت مهیمن و اکبر پاکزاد بازی می‌کنند.