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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۱

اولین جشنواره کشوری عفو و گذشت در ارومیه ‏برگزار می شود

اولین جشنواره کشوری عفو و گذشت در ارومیه ‏برگزار می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: ‏معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی از برگزاری نخستین جشنواره کشوری عفو وگذشت خرداد ماه سال آینده در ارومیه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز علیزاده در دومین جلسه کمیته برگزاری این جشنواره افزود: این جشنواره با هدف تبلیغ مسئله عفو و گذشت و قدردانی از افرادی از حق خود گذشته و عفو کرده اند برگزار می شود.

وی با بیان اینکه زیرساخت های لازم برای برگزاری این جشنواره فراهم می شود گفت: وظیفه گسترش فرهنگ عفو گذشت تنها مربوط به دستگاه قضایی نیست و همه دستگاه‌ها وظیفه دارند تا این سنت حسنه را در اجتماع ترویج دهند.

علیزاده ادامه داد: باید تلاش شود تمام دستگاه ‌ها اعم از اجرایی، قانونگذاری و قضایی در راستای پررنگ شدن مسئله عفو و گذشت در جامعه حرکت کنند و این فرهنگ زیبا را که کم رنگ شده است را دوباره احیا کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی اظهارداشت: عفو و گذشت باعث کم شدن حجم پرونده در مراجع قضایی شده و تاثیرات مثبت بسیاری در جامعه خواهد داشت.

وی محورهای مسابقه این جشنواره را ارسال مقاله، خاطره، داستان و شعر عنوان کرد و گفت: بزودی شرایط ارسال آثار از سوی دبیرخانه جشنواره اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 1491603

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