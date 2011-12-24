اولین جشنواره کشوری عفو و گذشت در ارومیه ‏برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز علیزاده در دومین جلسه کمیته برگزاری این جشنواره افزود: این جشنواره با هدف تبلیغ مسئله عفو و گذشت و قدردانی از افرادی از حق خود گذشته و عفو کرده اند برگزار می شود.

وی با بیان اینکه زیرساخت های لازم برای برگزاری این جشنواره فراهم می شود گفت: وظیفه گسترش فرهنگ عفو گذشت تنها مربوط به دستگاه قضایی نیست و همه دستگاه‌ها وظیفه دارند تا این سنت حسنه را در اجتماع ترویج دهند.

علیزاده ادامه داد: باید تلاش شود تمام دستگاه ‌ها اعم از اجرایی، قانونگذاری و قضایی در راستای پررنگ شدن مسئله عفو و گذشت در جامعه حرکت کنند و این فرهنگ زیبا را که کم رنگ شده است را دوباره احیا کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی اظهارداشت: عفو و گذشت باعث کم شدن حجم پرونده در مراجع قضایی شده و تاثیرات مثبت بسیاری در جامعه خواهد داشت.

وی محورهای مسابقه این جشنواره را ارسال مقاله، خاطره، داستان و شعر عنوان کرد و گفت: بزودی شرایط ارسال آثار از سوی دبیرخانه جشنواره اطلاع رسانی خواهد شد.