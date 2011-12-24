چهارمین همایش تجلیل از برگزیدگان مدارس امام رضا (ع) در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی گفت: مفتخریم چهارمین همایش تجلیل از برگزیدگان رضوی را با 160 برگزیده مقاطع تحصیلی مختلف در رشته‌های علمی،پژوهشی، فرهنگی و ورزشی برگزار کنیم.

مجید واله اظهار داشت: راهیابی 98 درصد دانش‌آموزان مدارس امام رضا(ع) به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، قبولی30 نفر از دانش‌آموزان در رشته‌های پزشکی، 300 نفر در رشته‌های فنی و مهندسی و114 نفر در رشته‌های مختلف کارشناسی و کسب27 رتبه 2 و 3 رقمی در آزمون سراسری 90 حاصل تلاش دانش‌آموزان مدارس امام رضا(ع) است.

واله با اشاره به کسب مقام دوم جشنواره کشوری جوان خوارزمی توسط تیم مخترعین مدارس امام رضا(ع) تصریح کرد:2 اختراع کنتور هوشمند آب و شیر ایمنیCNG در مسابقات کشوری و 4 اختراع ربات مین‌یاب، ربات مسیر‌یاب، دستگاه کاشت سیم و ساعت ویژه ناشنوایان در سطح استانی برای مدارس امام رضا(ع) کسب افتخار کرده‌اند.

وی افزود:75 درصد کل رتبه‌های المپیادی دانش‌آموزان ناحیه تبادکان و 67 درصد کل رتبه‌های دانش‌آموزان ناحیه 4 آموزش و پرورش از مدارس امام رضا(ع)بوده‌اند.

واله اظهار داشت:جهت ارتقاء سطح علمی و آموزشی دانش‌آموزان، تمامی مدارس امام رضا(ع) در مقاطع مختلف تحصیلی مجهز به سیستم هوشمند شده و با جدیدترین و کامل‌ترین نرم‌افزارهای کمک آموزشی تجهیز شده‌اند.

واله اظهارداشت: با توجه به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تحول در رشته های علوم انسانی و به منظور تقویت این رشته ها، در سال جاری کار ساخت دبیرستان علوم و معارف اسلامی آغاز شده و به زودی آغاز به کار خواهد کرد.