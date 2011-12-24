کاندیداهای دومین جایزه ادبی ایران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه دومین جایزه ادبی ایران اسامی کاندیداهای این جایزه ادبی را در دو بخش شعر و داستان معرفی کرد.

بر این اساس از میان 5000 اثر رسیده به دبیرخانه این دوره از این جایز ادبی در این دوره از برگزای و نیز 30 اثر انتخاب شده در بخش نخست 10اثر در بخش شعر و 10 اثر در بخش داستان انتخاب شده‌اند.

بر اساس اعلام دبیرخانه این جایزه ادبی، نیلوفر اعتمادی ، لیلا حکمت نیا، داوود خان احمدی، سعید زارعی، شیما شاهسواران احمدی، ناهید عرجونی، مجید عزیزی، داوود مالکی، ناهید عرجونی، شیما شاهسواران احمدی، ناهید عرجونی، مجید عزیزی، داوود مالکی و مریم میرزایی مقدم به عنوان کاندیداهای بخش شعر معرفی شده‌اند.

در بخش داستان نیز محمد (امین) انصاری با داستان برای الیزه، شکوفه تقی با داستان دیگ، علی خانمرادی با داستان پارالل، فرنوش عبدلی با داستان آفتابگردان، فرحناز علیزاده با داستان فیش‌های پایان نامه، زینب غلامی با داتان بوی قبرستان، اعظم فرجامی با داستان بی‌صورت، روح الله کاملی با داستان پناه و مهدیه محمد زمانی با داستان تیک تاک کاندیدای این دوره از این جایزه معرفی شده‌اند.

انتخاب ۳۰ کاندیدای مرحله اول و نیز خوانش و گزینش و تشکیل کارگروه‌های انتخاب آن را در حوزه داستان علی‌اکبر کرمانی‌نژاد و آراز بارسقیان و آتیلا اسکندانی و در بخش شعر نیز حمید تقی‌آبادی و رضا کاظمی نجام داده‌اند.

برگزیدگان این دوره از این جایزه ادبی همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب سال آینده در اردیبهشت‌ماه آینده معرفی خواهند شد.

بنا بر اعلام این دبیرخانه هیئت انتخاب آثار برتر در مرحه نهایی متشکل از 50 داستان نویس و شاعر معاصر کشور هستند.