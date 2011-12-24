حاشیه های فیلم فجر از اصل آن مهمتر به نظر می رسد

علی محمد قاسمی مستندساز ضمن بیان این مطلب در انتقاد به سیاستگذاری جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر، گفت : نقد سیاست های برگزاری جشنواره فیلم فجر پدیده تازه ای نیست و هیچگاه مشخص نشده که با چه دیدگاه و مدیریتی پیش رفته است. متاسفانه باید بگویم که حاشیه جشنواره فیلم فجر بیشتر بوده و همواره با هیاهوی برگزار شده است و به تبع بحث های مربوط به سینمای مستند هم از برگرفته از این حاشیه ها است.

وی در ادامه افزود: یکی از ایرادهایی که در طول دوره های مختلف برگزاری به این جشنواره وارد بوده است عدم برنامه ریزی دقیق و مدون مدیریت جشنواره است چراکه مسائل غیرهنری همواره بر مدیریت ها در دوره های مختلف سایه داشته است تا جائیکه شاهد هستیم جشنواره فیلم فجر مانند گذشته یک رویداد هنری درجه یک محسوب نمی شود؛ در این راستا بحث کم و کیف نمایش فیلم های مستند در جشنواره سی ام نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. از همین رو حضور فیلم های جدی مستند در این بخش را باور ندارم.

کارگردان مستند شهید اندرزگو در ادامه صحبت های خود با اشاره به اعمال سلیقه مدیران در برگزاری جشنواره گفت: اتخاذ تصمیم های سلیقه ای یکی دیگر از نقاط ضعف در برگزاری جشنواره فیلم فجر است به این معنا که مدیران در یک دوره تصمیم می گیرند بخش مستند را به کلی حذف کنند و در دوره دیگر تصمیم می گیرند که سینمای مستند را در بخش ویژه و در یک سینمای مجزا نمایش دهند. حال اینکه امسال تصمیم بر این شده که فیلم های بالای 70 دقیقه را نشان دهند؛ در واقع مدیریت های مختلف در جشنواره دیواری کوتاه تر از سینمای مستند نیست برای انجام جنگ های مدیریتی پیدا نکرده اند.

قاسمی در پایان افزود: به اعتقاد من مدیریت های جشنواره همواره به بالابردن کمیت حضور فیلم و فیلمسازان در جشنواره فیلم فجر فکر می کنند و کیفیت حضور کمترین اهمیت را دارد.