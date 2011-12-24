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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

در ترفندی تبلیغاتی؛

اوباما با افزایش کمکهای نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی موافقت کرد

اوباما با افزایش کمکهای نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی موافقت کرد

رئیس جمهوری آمریکا با امضای لایحه ای موافقت خود را با افزایش کمکهای نظامی این کشور به رژیم صهیونیستی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، این لایحه در ماه می در کنگره به تصویب رسیده و اکنون با امضای "باراک اوباما" لازم الاجرا می شود.

به موجب این مصوبه، آمریکا در مدت 10 سال مبلغ سه میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی کمک تسلیحاتی می کند. گفته می شود این کمک بیشتر برای اجرای طرح سپر موشکی صرف می شود.

البته این کمک سه میلیارد دلاری، غیر از کمکهایی است که واشنگتن پیش از این به رژیم صهیونیستی ارائه می کرد.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اوباما این روزها تمام تلاش خود را برای نشان دادن حمایت خود از همپیمانش یعنی رژیم صهیونیستی با توجه به نفوذ گسترده لابی صهیونیست در آمریکاانجام می دهد.

کد مطلب 1491607

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