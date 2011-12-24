پایانه تجارت غلات با مشارکت قزاقستان در گلستان احداث می شود

سید حمیدرضا میرآفتاب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکنون مذاکرات اولیه ساخت این پایانه با طرف دولتی قزاق صورت گرفته و با هماهنگی معاونت عمرانی استانداری بازدیدی از محل اجرای طرح توسط واحد مهندسی شرکت بهدیس (سرمایه گذار بخش خصوصی) انجام شده است.

وی افزود: با توجه به برنامه توسعه تجارت غلات از طرف دولت محترم و تحقق آن با همکاری کارخانجات آرد و صنایع وابسته و اهمیت این طرح استراتژیک با توجه به جایگاه ویژه استان گلستان که مورد توجه جدی مقامات وزارتخانه های امورخارجه و صنعت و معدن و تجارت قرار دارد، بخش خصوصی استان با هماهنگی های به عمل آمده توسط شرکت بهدیس ، پیشنهاد دهنده طرح از مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی غله قزاقستان ضمن بازدید از محل اجرای طرح راه آهن اینچه برون به گرگان مذاکراتی در محل استانداری گلستان به انجام رسید.

میرآفتاب ادامه داد: براین اساس مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی غله قزاقستان) به استان گلستان سفر و پیرامون هماهنگی بیشتر مبانی و میزان مشارکت ، زمان بندی ، نحوه اجرا و مراحل قانونی طرح ، مذاکراتی به عمل آمده است.

وی گفت: امید است با توجه به تجربه موفق شرکت بهدیس با طرف قزاقی پس ازساخت و بهره برداری از سیلوی بندری پنج هزار و 300 تنی بندرامیرآباد که با 50 درصد سرمایه گذاری بازرگانی دولتی غله قزاقستان و سرمایه 22 میلیون دلار به انجام رسید، مراحل قانونی و اجرایی این پروژه استراتژیک که در توسعه فعالیت های اقتصادی و اشتغالزایی این منطقه نقش موثری ایفا خواهد کرد به سرعت اجرا شود.

مدیرکل غله وخدمات بازرگانی گلستان درپایان یادآورشد: همراهمی وهمکاری مقامات استانداری به ویژه شخص استاندار و مسئولان استان می تواند موجب تسریع این طرح و مایه دلگرمی دست اندرکاران آن شود.