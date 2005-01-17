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۲۸ دی ۱۳۸۳، ۱۷:۰۴

بر اساس تحقيق سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

دولت بيشترين سهم را در تاخير پروژه هاي بزرگ دارد

طي تحقيق صورت گرفته توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران سهم كارفرماي دولتي از تأخيرات پروژه هاي بزرگ در حدود 60 درصد مي باشد.

به گزارش خبرنگار سرويس اقتصادي "مهر"، طي يك تحقيق صورت گرفته در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سهم مجريان و عوامل اجرايي در تحويل همراه با تاخير پروژه ها و طرحها مشخص گرديده است.

مسائل و مشكلات موجود در سيستم هاي كارفرمايي مانند نظام فني اجرايي نامناسب، قوانين و مقررات دست و پاگير، بوروكراسي كند و زمان بر اداري، عدم شفافيت در مطالعات اوليه و خصوصاً عدم تأمين به موقع منابع مالي در پروژه هاي بزرگ علل اصلي تأخيرات در اجرا عنوان شده است.

گفتني است زمان اجراي طرحها در سطح بين الملل 3 سال مي باشد كه اين زمان در ايران بين 9 سال تا 11 سال است.

 

کد مطلب 149161

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