رای اعتماد به نخستین دولت پس از انقلاب/معرفی اعضای کابینه و سهم احزاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، شورای ملی موسسان تونس شب گذشته به دولت جدید تونس که توسط "حمادی الجبالی" نخست وزیر و دبیرکل حزب اسلامی النهضه تشکیل شد رای اعتماد داد.

"مصطفی بن جعفر" رئیس شورای مذکور در این رابطه اظهار داشت 154 نفر از مجموع 217 عضو شورا به دولت حمادی الجبالی رای مثبت و 38 نفر نیز رای منفی و 11 نفر رای ممتنع دادند.

همچنین در جلسه رای گیری 14 نفر از اعضای شورای ملی موسسان نیز به دلایل نامعلوم غایب بودند. طبق قانون اساسی موقت تونس، حمادی الجبالی پس از اخذ رای اعتماد کابینه از عضویت در شورای مذکور استعفا کرد.

دولت جدید تونس از 30 وزیر و 11 وزیر مشاور تشکیل شده است که 3 زن نیز در آن سهم دارند. 7 نفر از اعضای کابینه الجبالی جزء افراد مستقل و بقیه وابسته به 3 حزب سیاسی النهضه، حزب الموتمر من اجل الجمهوریه (حزب چپگرای ملی عربی) و حزب التکتل الدیمقراطی من اجل العمل و الحریات (حزب چپگرای میانه) است.

حزب اسلامی النهضه که در نخستین انتخابات پس از انقلاب تونس بیشترین رای را به خود اختصاص داد مامور تشکیل کابینه شد و علاوه بر نخست وزیری وزارتخانه های مهمی همچون کشور، امور خارجه و دادگستری به آن واگذار شده است.

وزیران نخستین کابینه تونس پس از انقلاب این کشور عبارتند از:

- حمادی الجبالی: نخست وزیر (النهضه)

- نورالدین البحیری: وزیر دادگستری (النهضه)

- عبدالکریم الزبیدی: وزیر دفاع (مستقل)

- علی العریض: وزیر کشور (النهضه)

- رفیق عبدالسلام: وزیر امور خارجه (النهضه)

- حسین الدیماسی: وزیر دارایی (التکتل)

- الیاس فخفاخ: وزیر گردشگری (التکتل)

- محمد الامین الشخاری: وزیر صنعت و تجارت (النهضه)

- البشیر الزعفوری: وزیر مشاور در امور بازرگانی (مستقل)

- عبدالوهاب معطر: وزیر کار و آموزش حرفه ای (الموتمر)

- کریم الهارونی: وزیر حمل و نقل (النهضه)

- منجی مرزوق: وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (مستقل)

- محمد سلمان: وزیر مسکن (مستقل)

- جمال الدین الغربی: وزیر توسعه و برنامه ریزی (النهضه)

- سلیم بن حمیدان: وزیر امور املاک و مستغلات (الموتمر)

- محمد بن سالم: وزیر کشاورزی (النهضه)

- خلیل الزاویه: وزیر امور اجتماعی (التکتل)

- عبداللطیف المکی: وزیر بهداشت (النهضه)

- طارق ذیاب: وزیر جوانان و ورزش (مستقل)

- مامیه البنه: وزیر امور محیط زیست (النهضه)

- مهدی المبروک: وزیر فرهنگ (مستقل)

- سهام بادی: وزیر زنان و خانواده (الموتمر)

- منصف بن سالم: وزیر آموزش عالی (النهضه)

- عبداللطیف عبید: وزیر آموزش و پرورش (التکتل)

- سمیر دیلو: وزیر حقوق بشر و عدالت و سخنگوی دولت (النهضه)

- نورالیدن الخادمی: وزیر امور دینی (مستقل)

- ریاض بالطیب: وزیر سرمایه گذاری و همکاری بین المللی (النهضه)

- محمد عبو: وزیر مشاور در امور اصلاحات اداری (الموتمر)

- رضا السعیدی: وزیر مشاور در امور اقتصادی (النهضه)

- عبدالرزاق الکیلانی: وزیر مشاور در روابط با شورای ملی موسسان (مستقل)

- عبدالرحمان الادغم: وزیر مشاور در امور مبارزه با فساد (التکتل)