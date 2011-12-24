عبدالامیر یاقوتی در گفتگو با مهر با بیان اینکه با نصب و راه اندازی سامانه‌های هوشمند برق در سطح کشور، روند وصول قبوض برق از مشترکان تسریع می شود، گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های صدور قبوض الکترونیکی برق در سطح وزارت نیرو ایجاد شده است.

معاون خدمات مشترکان و فروش شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اعلام اینکه هم اکنون قبوض کاغذی برق مشترکان در فواصل یک تا دو ماهه صادر می شود، تصریح کرد: اخیرا دولت بخشنامه ای به منظور صدور قبوض الکترونیکی برق به وزارت نیرو ابلاغ کرده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون امکان صدور قبوض الکترونیکی برق وجود دارد، اظهار داشت: یکی از مهمترین ویژگی‌های صدور قبوض الکترونیکی توسعه دولت الکترونیک است.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال مهر مبنی بر وصول اقساطی قبوض مشترکان برق، توضیح داد: در شرایط فعلی امکان دریافتی اقساطی قبوض برق برای برخی از مشترکان خاص پیش بینی شده است.

یاقوتی با تاکید بر اینکه برای برخی از مشترکان صنعتی که دارای مصارف بالای برق بوده یک خط اعتباری تعریف شده است، بیان کرد: این دسته از مشترکان می توانند مبالغ قبوض برق را به صورت قسط بندی شده پرداخت کنند.

معاون خدمات مشترکان و فروش شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با یادآوری اینکه برای پرداخت قسطی برخی از مشترکان برق مجوزهای قانونی از وزارت نیرو اخذ شده است، تاکید کرد: در مجموع روند وصول قبوض برق مطلوب ارزیابی می شود.

به گزارش مهر، وزارت نیرو با آغاز مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها و واقعی شدن تعرفه برق مشترکان، شتاب در نصب و راه اندازی سامانه‌های هشومند اندازه گیری برق به ویژه در سطح کلانشهرهای کشور را در دستور کار قرار داد.



در هفته‌های گذشته سیستم‌های اندازه گیری هوشمند (AMI) برق در سه نقطه از شهر تهران به طور رسمی راه اندازی شده است.



کاوه ضیا بخش مدیر دفتر نظارت و کنترل اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ پیشتر با تاکید بر اینکه در این طرح برقی نصب و راه‌اندازی 570 کنتور و بیش از 2000 کنتور با استفاده از تکنولوژیBPL و خط تلفن شهری در دستور کار قرار گرفته است، گفته بود: با راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند امکان جمع آوری داده‌های برقی در فواصل زمانی 5 روزه فراهم می‌شود.



مدیریت مصرف مشترکان، کاهش تلفات، قرائت از راه دور کنتور، تحلیل اطلاعات مصرف مشترکان، تحلیل کیفیت شبکه‌های توزیع، کنترل مصارف از راه دور، کاهش دستکاری‌های غیرمجاز و قطع و وصل برق مشترکان از راه دور از مهمترین ویژگی های این طرح است.



توسعه هوشمند شبکه، واگذاری انشعاب به صورت آنی، فروش اعتباری، ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از تولیدات پراکنده و راه اندازی بازار خرده فروشی برق از دیگر ویژگی‌های این تکنولوژی جدید صنعت برق کشور است.