هفت هزار نفر عضو کانونهای فرهنگی و هنری مساجد هستند

حجت الاسلام رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون 317 کانون فرهنگی و هنری دارای پروانه فعالیت، در مساجد کهگیلویه وبویراحمد وجود دارد که از این تعداد حدود 90 درصد فعال هستند.

وی بیان کرد: 28 کانون فرهنگی وهنری در مساجد استان نیز در سفر چهارم هیئت دولت به استان با اعتباری بالغ بر 26 میلیارد ریال راه اندازی شد.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد کهگیلویه و بویراحمد هدف از ایجاد این کانونها را ترویج فرهنگ قرآنی واسلامی در سطح مساجد و جذب جوانان به مساجد عنوان کرد و افزود: آموزش قرآن، احکام، اخلاق و آموزش خوشنویسی، تواشیح و سرودهای انقلابی از فعالیتهای این کانونهاست.

وی بیان داشت: علاقه مندان می توانند با حضور در کانونهای مستقر در مساجد شهرستانهای استان برای استفاده از خدمات این کانون ها ثبت نام کنند.

قاسمی همچنین یادآورشد: هم اکنون بیش از 250 کتابخانه باز و 80 کتابخانه بسته در کانون های فرهنگی هنری کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در سفر وزیر فرهنگ و ارشاد به استان، شش هزار جلد کتاب به کتابخانه های کانون مساجد کهگیلویه و بویراحمد اهدا شد.