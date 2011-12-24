بیش از پنج هزار متر از زمینهای رها شده فردیس کرج حصار کشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر کمالی زاده با بیان اینکه عملیات حصار و دیوار کشی اراضی باز در سالجاری به صورت جدی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است، گفت: ایجاد پنج هزار و 400 متر دیوار پیش ساخته با هدف ساماندهی اراضی باز منطقه فردیس به عنوان منطقه پیشرو صورت گرفته است.

وی افزود: این دیوار پیش ساخته بنا بر قانون ماده 110 شهرداری ها ایجاد شده است و مختص اراضی و زمین های رها شده ای می باشد که از سوی مالک برای حصار کشی آن اقدامی نشده است.



این مسئول با یادآوری دیوار کشی حاشیه بلوار شهید ایرانی در دو سال گذشته عنوان کرد: این مهم در راستای اجرای طرح ساماندهی اراضی باز اجرایی شد.



کمالی زاده افزود: از دیگر اقدامات شهرداری برای اجرای این طرح دیوار کشی اراضی باز حاشیه جنوبی بلوار شهید ایرانی است.

منطقه بعدی برای دیوار کشی، حصار است

وی در ادامه از ایجاد دو کیلومتر دیوار در اراضی باز منطقه حصار خبر داد و با بیان اینکه این طرح در حال حاضر در پرسه اجرا قرار دارد، عنوان کرد: این دیوار در واقع مرز بین اراضی منابع طبیعی و منطقه چهار حصار است که برای اجرای آن اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.



این مسئول با بیان اینکه، عملیات نقشه برداری ایجاد دیوار در منطقه حصار پایان یافته است، افزود: این دیوار در صورت مساعد بودن شرایط جوی تا پایان نوروز سال آینده تکمیل می شود.



کمالی زاده عنوان کرد: اقدامات فوق به منظور اعمال قانون ماده 110 شهرداری ها انجام گرفته است.



وی در تشریح ماده 110 قانون شهرداری ها گفت: براساس قانون، شهرداری به مالک زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل که در محدوده شهری اعم از خیابان، کوچه و یا میدان قرار گرفته باشد و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر و یا موازین شهرسازی است، با تصویب انجمن شهر اخطار می دهد.



این مسئول افزود: در صورتی که مالک ظرف دو ماه نسبت به ایجاد نرده، دیوار یا مرمت زمین خالی اقدام نکند، منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر، توسط شهرداری در خصوص این زمین تصمیم گیری می شود.

