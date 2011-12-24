ارائه 200 خدمت الکترونیکی به مردم/ وجود 18 هزار دفاتر پیشخوان شهری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله فروزنده در همایش روز ملی ثبت احوال که روز شنبه در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما برگزار شد، گفت: در حال حاضر هزار و 400 خدمت در دستگاه‌های دولتی به مردم ارایه می‌شود که فقط 200 خدمت آن به صورت الکترونیکی انجام نمی‌شود. به همین دلیل باید برنامه‌ریزی‌های لازم را در برای الکترونیکی شدن ارایه تمامی خدمات به آنها انجام دهیم.

وی تاکید کرد: مسئله تشخیص هویت موضوع مهمی است که سازمان ثبت احوال می‌تواند با ارایه کارت شناسایی ملی این مشکل را برطرف کرده و در جهت ارایه خدمات سریع الکترونیکی به مردم اقدام کند.

معاون توسعه انسانی ریاست جمهوری تاکید کرد:‌ در حال حاضر 18 هزار پیشخوان شهری و 10 هزار پیشخوان روستایی در کشور فعال است و چنانچه پنج هزار پیشخوان روستایی را افزایش دهیم می‌توانیم تمامی خدمات ارایه شده به مردم را از طریق این دفاتر انجام دهیم.

به گفته وی، سازمان ثبت احوال در خصوص ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان تا کنون پیشگام بوده و امیدواریم این امر در سایر دستگاه نیز تسری پیدا کند.

فروزنده گفت: پایگاه جمعیتی ثبت احوال می‌تواند در جهت تحلیل اطلاعات و آمار وضعیت موجود و همچنین ترسیم 15 تا 20 سال آینده نقش مهمی ایفا کند به طوری که می‌توان با شناسایی نقاط قوت و ضعف امروز برنامه‌ریزی و سیاست گذاری را برای سال‌های آینده انجام داد.

وی تاکید کرد: با استفاده از آمارهای سازان ثبت احوال می‌توان در زمینه‌های بهداشت، اشتغال، مسکن و ... برنامه ریزی و اقدامات موثری انجام داد.

معاون توسعه انسانی ریاست جمهوری افزود: سازمان ثبت احوال جزو اصلی‌ترین و اولیه‌ترین سازمان‌هایی است که در کشور تشکیل شده به طوری که صدور شناسنامه جدید، کارت ملی هوشمند و ارایه آمار وقایع حیاتی ازدواج، طلاق، فوت و ولادت از جمله اقداماتی است که از سوی این سازمان طی این سالها صورت گرفته است.

وی در خصوص نظام اداری کشور نیز گفت: در سند سیاست‌های نظام اداری کشور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده به 26 سیاست توجه شده که در صورت رعایت و تحقق آنها نظام اداری کشور متحول خواهد شد.

فروزنده تاکید کرد: توجه به فرهنگ سازمانی که مبتنی بر ارزش‌ها و کرامت‌های انسانی است و همچنین ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و ارتقاء سطح دانش و مهارت این نیروها از مهمترین مواردی است که در جهت ارتقاء ‌نظام اداری کشور ضروری است.

وی به نقش مدیریت در نظام اداری اشاره کرد و گفت: مدیریت در برنامه ریزی و سیاست گذاری و همچنین پیگیری برنامه‌های ارایه شده نقش مهمی دارد به طوری که می‌تواند به عنوان شاه کلید نیروی انسانی مطرح شود.

معاون توسعه انسانی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه ثبت وقایع 4 گانه مبنای اصلی برنامه ریزی‌ها در کشور است، گفت: آمارهای دقیق، درست و به روز می‌تواند مبنای اصلی اطلاعات هدفمند و برنامه ریزی در کشور باشد.