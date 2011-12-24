"گلشن خیال" به گالری ساربان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، از آثار نمایشگاه نقاشی "گلشن خیال" که در واقع قسمت دوم نمایشگاه "قطعه‌ای از بهشت" سال گذشته حبیب اله صادقی است؛ در حضور پیشکسوتان و جوانان هنر و ادبیات ایران رونمایی شد.

این نمایشگاه عصر جمعه 2 دی ماه، در میان استقبال چشمگیر هنرمندان و هنردوستان گشایش یافت. 36 اثر به نمایش درآمده در این نمایشگاه، همگی نشان از چیره دستی هنرمندی دارد که از مرحله تکنیک، اجرا و دانش هنری گذشته است و راوی داستانی عاشقانه است که گویی در آسمان هفتم رخ می دهد؛ آن جا که هنر به دیدار معشوق ازلی و ابدی خویش می رود.

در این آثار که همگی با تکنیک ترکیب مواد بر روی بوم خلق شده‌اند در واقع، جهانی تغزلی آفریده شده از رنگ و نقش که هنرمند در پی آن نوید جهانی روشن تر را می دهد. فرقی نمی کند که رنگ، طوسی چرک باشد و یا بنفش درخشان وقتی هر جزئی از یک اثر در خدمت خلق آن به درستی رنگ می بازد و رنگ هنر به خود می گیرد.

حبیب‌اله صادقی درباره آثار نمایشگاه گلشن خیال با اشاره به مثالی بودن جهان آثار و الهام از بهشت، اظهار داشت: همه معانی از جمله عشق و هنر در هستی و فردوس برین جاری است، این آثار شاید مجالی باشد برای دیدن از روزنه‌ای دیگر و روایتی دیگر از خاک و عطر و فیروزه در خاطر لاجوردی مثال، چرا که معتقدم اگر هنرمند توفیق پیدا کند می تواند به سراپرده اسرار درآید و به قدر خویش از آن بهره ببرد.

نعیم فرهات، رئیس موزه "فرهات" در لبنان که هنر خاورمیانه را دنبال می‌کند در حاشیه گشایش این نمایشگاه، آثار را در نوع خود بی نظیر خواند و در زمینه همکاری با هنرمندان ایرانی ابراز علاقه کرد.

محمود فرشچیان، آیدین آغداشلو، رایزن فرهنگی گرجستان (دکتر نیکولا ناخوتسریشویلی)، نعیم فرهات (Naim Farhat) رئیس موزه فرهات در لبنان، عظیم زرین کوب، حبیب اله آیت الهی، مصطفی گودرزی، مرتضی حیدری، بیژن بیژنی، احمدرضا دالوند، صداقت جباری، ناصر پلنگی، داوود شهیدی، عبدالحمید پازوکی، رضا خزعلی، علی خسروی، طاهر شیخ الحکمایی، محمد حسن حامدی، رضا رینه ای، مژگان والی پور، رسول اولیا زاده، محمد محمودی، امیر شاهرخ فریوسفی، سعید معیری زاده کمال طباطبایی، علی قهرمانی، ایرج صاحب، هنگامه صدری، احمد آریامنش، امیرحسین یزدان بد، محمد حسن حلیمی، وحید پاک طینت، نازنین عقیلی، سهیلا تمجیدی، حسین چنعانی و... هنرمندان حاضر در مراسم افتتاح این نمایشگاه بودند.

نمایشگاه "گلشن خیال" تا 16 دی ماه، همه روزه غیر از سه شنبه ها از ساعت 16 تا 20 در معرض دید هنردوستان خواهد بود. علاقه مندان می توانند برای بازدید به خیابان دکتر بهشتی، خیابان صابونچی(مهناز)، کوچه مهماندوست، شماره 8 مراجعه کنند و یا با شماره 88504226 تماس حاصل کنند.