ثبت نام نمایندگی به نمایندگی از همسر!/ رهبر ارکستر سمفونیک در راه مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، ساعات اولیه ثبت نام از کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در محل فرمانداری تهران همزمان با دیگر فرمانداری های کشور حواشی جالبی به همراه داشت.

* در اولین روز از ثبت نام کاندیداها تا ساعت 12 ظهر تنها 7 نفر به عنوان کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس نام خود را در محل فرمانداری به ثبت رساندند.

* در آغاز ثبت نام خانمی وارد شد که به گمان حاضران وی کاندیدا است اما چنین نبود او مدارک ثبت نام همسرش را به همراه داشت که به دلیل آنکه باید کاندیداهای نمایندگی خود حضور داشته باشند بازگشت.

* نفر بعدی فردی بود که مدرک فوق لیسانس نداشت وقتی مورد پرسش خبرنگار مهر قرار گرفت از مصاحبه خودداری کرد و پاسخ داد بهتر است نفر بعد از من را به عنوان نفر اول در نظر بگیرید اما نگفت که چون مدارکش کامل نبوده از ثبت نام وی خودداری کرده اند.

* اولین نفر فردی روحانی بود که در گفتگو با خبرنگاران بر سمت خود تاکید داشت . او به گفته خود 10 سال معاون دادستان شهرری بوده است و تا قبل از تصمیم برای شرکت در انتخابات نیز در این سمت بوده و مردم شهرری وی را قبول دارند . این کاندیدا در آغاز سخن گفت که تصورش این بوده که اگر کاندیدا نشود مدیون مردم خواهد بود. همچنین معتقد بود مجلس هشتم به لحاظ برخورداری از نمایندگان متخصص در بحث حقوقی دچار کمبود بوده است و بهتر است افرادی که سابقه کار حقوقی هم دارند در مجلس حاضر باشند.این فرد فوق لیسانس حوزوی داشت و گفت: باعث افتخار من است اگر جبهه متحد اصولگرایان از من حمایت کند.

* ثبت نام کننده بعدی شخصی بود که خود را رهبر ارکستر سمفونیک و استاد دانشگاه معرفی کرد. او به خبرنگاران وقتی از او پرسیدند آیا سابقه فعالیت سیاسی دارد و یا به گروه و جریانی وابسته است و مورد حمایت قرار می گیرد گفت: به هیچ وجه سیاسی نیستم و با لبخند خود به ولایت فقیه وابسته ام. این کاندیدا علت حضورش برای شرکت در انتخابات را اهمیت مثلث فرهنگ سیاست و اقتصاد عنوان کرد و گفت : هنر و فرهنگ یکی از پایه ها و زیرساخت های مهم کشور است. او همچنین تاکید کرد که هنرمندان از جریانات سیاسی مستقل هستند اما او در حال رایزنی با برخی گروهها است که به دلایلی نخواست از این گروهها نام ببرد. وقتی از او پرسیده شد که تا چه میزان به سیاست وارد است گفت: سیاست نیازمند هنر است باید هنر سیاست را بدانیم که من می دانم!

* نفر بعدی که خبرنگار مهر به سراغ او رفت کسی بود که مدعی بود همه افراد خانواده وی از دوران مدرس با سیاست به نوعی آشنا هستند. او یک مهندس معمار بود که البته در دو رشته طراحی شهری و معماری دارای مدرک فوق لیسانس بود. او معتقد است معماری اصلی است که در راس امور همه ممالک است اما در کشور ما در 30 سال گذشته نسبت به آن بی توجهی شده است و در ایران روی مسئله معماری خوب کار نشده است. او 70 سال سن دارد به شوخی می گوید مجلس برای دو دوره آینده برای من جا دارد.

* وقتی از او پرسیدم از بین جریانات حاضر کدام گروه از وی حمایت خواهد کرد گفت: من ارتباطاتی با غلامعلی حداد عادل علیرضا زاکانی نمایندگان تهران دارم و مدارکم را برای دکتر زاکانی ایمیل کردم.برای داوطلب نمایندگی شدن هم با آقای ولایتی شخصا صحبت هایی داشته ام . می گوید حداد عادل می تواند پشتوانه خوبی برایش باشد هرچند که تصمیم دارد با مصباح یزدی هم گفتگویی داشته باشد . البته تاکید می کند که ارتباط تنگاتنگ با آیت الله مهدوی کنی دارد و از لحاظ خانوادگی نیز با وی ارتباط دارد . مجددا یادآور شد که هفته آینده ممکن است با حداد عادل و مهدوی کنی نشستی داشته باشد او معتقد است باید به شایسته سالاری توجه شود او واجد شرایط است و فرقی نمی کند کدام گروه از او حمایت کنند.

* نداشتن کد رهگیری یعنی همان انجام ثبت نام اینترنتی توسط کاندیداها کار آنان را برای انجام ثبت نام با تاخیر مواجه کرد درحالی که افرادی که با کد رهگیری به محل فرمانداری آمدند در مدت زمان کوتاهی کمتر از نیم ساعت کار ثبت نام آنان آغاز شد. اولین نفری که در محل فرمانداری به عنوان کاندیدا ثبت نام شد تقریبا یک ساعت و 45 دقیقه کارش به طول انجامید چون کار ثبت نام اینترنتی را انجام نداده بود و نیروهای مستقر در فرمانداری کار وی را به طور کامل انجام دادند.

* استقبال کمرنگ در روز اول ثبت نام که البته تا حدود زیادی هم قابل پیش بینی بود موجب شد فرماندار و معاون وی در مصاحبه هایی که با خبرنگاران داشتند این موضوع را تاکید کنند که داوطلبان سعی کنند در روزهای اول برای ثبت نام اقدام کنند و کار ثبت نام را به روزهای آخر موکول نکنند.

* خبرنگاران که بیشتر منتظر حضور چهره ها و شخصیت های سیاسی و کشوری در محل ثبت نام هستند پس از انتشار خبر تعبیه سازوکار ثبت نام برای نمایندگان مجلس درون ساختمان بهارستان تقریبا برای ادامه کار بی انگیزه شدند و این خبر را با یکدیگر زمزمه کردند. چون تصورشان این است که نمایندگان فعلی مجلس که جزو مهمترین چهره ها از میان کاندیداها هستند با چنین تدبیری که در نظر گرفته شده امیدی به حضورشان در محل فرمانداری نیست.