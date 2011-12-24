9 دی تجلی آگاهی و بصیرت مردمی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد افزود: مردم ایران با استفاده از تدابیر ولی فقیه طی 30 سال گذشته توانسته‌اند حوادث پیش رو و توطئه‌های دشمنان را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارند و در این راستا 9 دی فرصت خوبی برای تبیین نقش ولی فقیه در هدایت جامعه برای مردم به شمار می رود.

وی افزود: مردم ایران با بصیرت خود روز 9 دی برای دفاع از ولایت فقیه به صحنه آمدند و ضمن تقبیح هتک حرمت مقدسات دینی حمایت خود را از رهبری نظام به نمایش گذاشتند.

وی توطئه های مستمر فتنه گران را به جنگ احزاب تشبیه کرد و گفت: تمامی فرقه ها و نحله های انحرافی و وابسته به بیگانه در جریان فتنه جمع شده اند.

ولی نژاد همچنین نقش مقام معظم رهبری در بصیرت بخشی به جامعه در جریان فتنه سال 88 را تعیین کننده عنوان کرد.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری نقش ولایت را به تمام و کمال در حق امت خود جاری کرد.