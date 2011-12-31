اهتمام جدی بر راه اندازی سیمای البرز/ موانع موجود باید کنار رود

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع راه اندازی سیمای استانی البرز از بدو شکل گیری این استان تاکنون محور اصلی تمامی تریبونهای استان بوده است اما در این میان بروز برخی مشکلات اهتمام جدی تری را از سوی مسئولان می طلبد.

از همین رو و در شرایطی که استان تازه تاسیس البرز بیش از هر چیز منتظر عملی شدن این مطالبه دیرین است، تمامی مسئولان ائم از امام جمعه، استاندار و مدیریت شهری و نمایندگان مجلس نیز بارها بر لزوم راه اندازی سریع تر این شبکه استانی تاکید کرده اند.

این در حالیست که مدتهاست البرز از اندک سهم خود از رسانه ملی که پخش خبر شبکه 5 سیما بوده است، نیز محروم است و همان طور که در گزارش قبلی اشاره شد، حکایت از اینجا مانده و از آنجا رانده برای این شبکه مصداق پیدا کرده است.

در بررسی عمده دلایل عدم راه اندازی صدا و سیمای استانی نیازمند رفع مشکلات از جمله اصلی ترین آن به زیرساختهای مناسب و به ویژه ساختمان اصلی پخش و تولید این شبکه بستگی دارد.

موضوعی که قرار بود با در اختیار گرفتن ساختمان دانشگاه پیام نور برطرف شود و مدتها قبل بخش خبر این شبکه به روی آنتن برود.

با این همه و پس از کش و قوسهای فراوان این مهم تاکنون محقق نشد و پس از تلاشهای مدیر سابق صدا و سیمای البرز، مدیری با تجربه و با انگیزه بیشتر به این استان آمد تا با پیگیریهای خود سیمای البرز را به سرانجام برساند.

نگارش یادداشت" سیمای البرز؛ مطالبه ای که در صف ماند" انگیزه قرار مصاحبه با ناصر صفار مسئول راه اندازی سیمای البرز شد تا وی در یک روز پرکار با حوصله با خبرگزاری مهر به گفتگو بنشیند و ضمن برشمردن ضرورتهای راه اندازی این شبکه استانی از موانع موجود با ما سخن بگوید.

از دلایل انتخاب ساختمان دانشگاه پیام نوربرای سیمای استانی البرز بگویید و اینکه تاکنون برای در اختیار گرفتن این ساختمان چه تلاشهایی صورت گرفته است؟

صفار: فضای دانشگاه پیام نور از سوی تیم کارشناسی سازمان به جهات گوناگون فنی و ... بررسی شده و مناسبت ترین مکان برای راه اندازی صدا و سیمای البرز معرفی شده است.

ارتفاع منطقه ای و در مسیر قرار گرفتن اتوبان این مکان از عمده ترین دلایل تناسب این ساختمان با نحوه کار صدا و سیمای استانی است.

و این در حالیست که علاوه بر کارشناسان سیما تیمی فرهنگی از سوی دفتر ریاست جمهوری نیز مدتها قبل در طول یک هفته به طور کامل مختصات این محل را بررسی و آنرا برای راه اندازی شبکه مناسب معرفی کردند.

وی از پیگیریها و برگزاری جلسات گوناگون برای تفاهم با پیام نور و در اختیار گرفتن این ساختمان خبر داد و گفت: این رایزنیها به رغم تلاش مجموعه این استان نیازمند پیگیری است که مسئله را مشمول زمان خواهد کرد و همین موضوع نگرانیهای را برای ما فراهم آورده است.

علت اصلی مقاومت دانشگاه پیام نور به رغم ابلاغ ریاست جمهوری و تاکید استاندار برای واگذاری این ساختمان چیست؟

این ساختمان تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و از ابتدا نیز با کاربری صدا و سیما طراحی و ساخته شده است، اما در حال حاضر بدون فراهم بودن امکانات صرفا به دلیل عدم واگذاری به سیمای البرز، دانشگاه دانشجویان راعجولانه به داخل ساختمان جدید فرستاده وحتی بستر لازم رفاهی را هم مهیا نکرده است و مسئولان این دانشگاه همچنان جدی تر بر مواضع خود پافشاری می کند.

وی با بیان اینکه درک موضوع اهمیت مکانی برای استقرار دانشجویان دانشگاه پیام نور برکسی پوشیده نیست از تخصیص اعتبارات ویژه به این دانشگاه برای فراهم کردن ساختمانی دیگر خبر داد و گفت: استاندار از وعده در اختیار قرار دادن 35 هکتار زمین و شش میلیارد اعتبار به این دانشگاه و جایگیزین موقت خبر داده است اما پیام نور پیگیر این اعتبار نیست.

اقدامات مسئولان اجرایی استان در اجرایی شدن دستور صریح رئیس جمهوری مبنی بر تحویل ساختمان دانشگاه پیام نور به صدای و سیمای البرز تاکنون چگونه بوده است؟

صفار عنوان کرد: استاندار البرز به طور جدی تاکنون پیگیر این موضوع بوده اند و نامه ای را مجددا به ریاست جمهوری ارسال کرده اند و دستور صریح رئیس جمهور نیز ابلاغ شده است اما متاسفانه همکاری دانشگاه پیام نور رضایت بخش نیست.

عمده ترین دلیل پافشاری بر راه اندازی سیمای استانی البرز چیست و تا چه زمانی تلاش خود را برای تحقق این مهم ادامه می دهید؟

بهره مندی از سیمای استانی و رسانه ملی در راستای اطلاع رسانی و فرهنگسازی در این استان تازه تاسیس از چنان اهمیت بالایی برخوردار است که به عنوان مطالبه اصلی مردم و مسئولان برآن پافشاری م ی شود و ما نیز تا آنجا که توان داریم برای تحقق این مهم اقدام خواهیم کرد.

سازمان صدا و سیما تاکنون برای راه اندازی این شبکه چه اقداماتی را انجام داده است؟

سازمان صدا و سیما از حدود هفت ماه پیش با صرف هزینه بالا ساختمان استیجاری را برای بخش اداری سازمان تهیه کرد و تاکنون نیز ماهانه متحمل هزینه های بسیاری شده است و بی شک در صورت تداوم عدم همکاری برای راه اندازی سیمای استانی ممکن است سازمان به این نتیجه برسد که این منطقه را همچون گذشته در قالب دفتر خبری اداره کند.

وی در پایان از رسانه های استان، هنرمندان و مسئولان خواست همگی تلاش کنند تا موانع موجود بر سر راه اندازی سیمای استانی البرز به کنار رود و هر چه سریعتر این مطالبه مردمی محقق شود.

مدیرکل صدا و سیمای البرز از عزم جدی خود و همکارانش در این سازمان بر راه اندازی سریع تر سیمای استانی خبر داد.

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گفتگو از اعظم کریمی