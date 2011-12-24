جشنواره بین المللی قصه گویی در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی صبح شنبه در جلسه هماهنگی پانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی افزود: موضوع قصه گویی زندگی حضرت رسول اکرم (ص) تعیین شده، اما قصه گویان با موضوع آزاد نیز در جشنواره شرکت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سه جایزه ویژه به سه قصه گو در جشنواره پانزدهم، با عنوان های شهید کامبیز ملک شامران، شهید بهنام محمدی و شهید محمد حسین فهمیده اهدا می کند، گفت: تولید فیلم و کتاب بزرگداشت شهدا، چاپ دو عنوان کتاب، برگزاری مسابقه طراحی پوستر جشنواره در بین مربیان و کارشناسان کانون و تهیه و آماده سازی لوح فشرده هزار و یک شب حاوی قصه گویی مربیان کانون از دیگر برنامه های این جشنواره است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی کاهش آسیبهای اجتماعی را در گرو پرداختن به موقع به نیازهای فرهنگی دانست و بیان داشت: برای کاهش آسیبهای اجتماعی و دغدغه های فرهنگی در جامعه، باید از سن کودکی با برنامه های فرهنگی و دینی دقیق و هنرمندانه وارد کار فرهنگی شویم.

فتح الهی با بیان اینکه خداوند متعال در اولین آیات قرآن کریم قصه آفرینش را بازگو کرده و ظرفیتی که در قصه برای انتقال مفاهیم وجود دارد در سایر جاها کمتر یافت می شود، ادامه داد: این جشنواره بین المللی یک فرصت استثنایی برای ایران جهت ارائه فرهنگ غنی دینی و ملی است.

این مسئول اظهار داشت: باید همه مسئولان و ارگانها از فرصت پیش آمده در این جشنواره برای معرفی ارومیه به عنوان یک شهر فرهنگی و ورزشی بهره برده و هم فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری آذربایجان غربی تبلیغ شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم ایجاد فضای همدلی، همکاری و همراهی مسئولان بخشهای مختلف برای برگزاری هر چه بهتر پانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی، اظهار داشت: ارومیه به مدت یک هفته میزبان این جشنواره بین المللی بوده که همه باید ازاین فرصت بهترین استفاده را کرده و آموزش و پرورش باید در این جشنواره حضور پر رنگی داشته باشد.